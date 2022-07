Jón Dagur Thorsteinsson, de nieuwe Viking van OHL: “Mijn favoriete voetballer? Eden Hazard, toen hij bij Chelsea speelde”

“Ik ben blij hier te zijn”, steekt Thorsteinsson van wal. De IJslander maakte het de Kortrijkse verdediging meteen knap lastig bij z'n debuut, maar had pech bij de afwerking toen hij op de paal mikte. “We hebben een goed team. Een aardige mix van ervaring en jeugd. We kunnen een leuk seizoen draaien als we goed uit de startblokken schieten. Ik heb nog maar één match gespeeld, maar ik heb wel al gemerkt dat het tempo hier hoog ligt. En dat het er hard aan toe kan gaan.”

Thorsteinsson en zijn vriendin Soffia zijn intussen gesetteld in het Leuvense. Vooraleer hij de overstap naar België maakte, ging hij wel nog te rade bij landgenoot Alex Runarsson, vorig jaar nog bij OHL tussen de palen.

“Ik wist logischerwijs nog niet zo veel van de stad toen ik hier arriveerde, maar het is hier fijn vertoeven. Leuven is voor mij zeker een stap hogerop. België stond op het lijstje van landen waar ik graag naartoe zou trekken. Ik ken Alex (Runarsson, red.) heel goed, dus ik heb natuurlijk met hem gepraat over OHL. Daarna heb ik de beslissing genomen om naar hier te komen. Of hij me al een woordje Nederlands heeft geleerd? Nee, nog niet.(lacht)”

Engels avontuur

Op z'n zestiende verhuisde de flankspeler al naar het Engelse Fulham. “Het was een heel leuke ervaring om het Engelse voetbal te leren kennen, een cultuur op zich. Ik speelde er drie jaar. Het was natuurlijk lastig om op m’n zestiende m’n familie en vrienden achter te laten. In het begin had ik het daar wel moeilijk mee, maar het went. Maar ik heb er geen spijt van.”

Wie op dat moment ook in Londen voetbalde, was Eden Hazard. Wil nu lukken dat de Rode Duivel in zijn Chelsea-jaren het grote voorbeeld van Thorsteinsson was. “Maar tegenwoordig bij Real Madrid iets minder. Hopelijk lukt het hem dit jaar opnieuw. Hoe hij het spelletje speelt... Dribbels, altijd overal de bal vragen en direct met de neus naar de goal. Ik hoop me ooit met hem te kunnen vergelijken.(knipoogt)”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League