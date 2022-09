Jolien Wittock (T1 Wellen) over de bekeruitschakeling: “Jammer, maar we hebben nog twee interessante uitdagingen”

Volleybal Beker van BelgiëHet bekeravontuur zit erop voor Wevoc Wellen. De Zuid-Limburgers gingen in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Bissegem. Niet het resultaat dat ze bij Wevoc verwacht hadden. “Klopt, we hadden de ambitie om minstens een ronde verder te geraken, want dan stond er een match tegen ereklasser Antwerpen op het programma. Het is niet gelukt, Bissegem was duidelijk de betere ploeg”, reageert de nieuwe T1 Jolien Wittock.

Net als vorig jaar eindigde voor Wellen het verhaal in de Belgische beker tegen Bissegem. Met dat verschil dat de Wevoc-vrouwen al een ronde eerder het strijdtoneel moeten verlaten. “We speelden zeker geen slechte wedstrijd, maar de tegenstander was beter, vooral in de verdediging. Jammer, want de ploeg was erop gebrand om de volgende ronde te bereiken om dan tegen Antwerpen te kunnen spelen. We moeten niet te lang stilstaan bij dit verlies. Volgende week is er al de eerste competitiewedstrijd tegen Lint”, vertelt Jolien Wittock.

Meteen thuis

De nog maar 32-jarige ex-Yellow Tiger is al aan haar vierde seizoen als trainster begonnen. Na Herenthout en Gent keert Wittock terug naar Zuid-Limburg, waar ze als speelster bij Tongeren mooie herinneringen koestert. “Klopt, ook al kende ik Wellen enkel van naam. Ik voelde me van dag één thuis in de club. Ik houd van het familiale karakter, van een bestuur met passie en vooral van een ploeg waarmee ik iets kan bereiken. Ook al zal het wel even wat tijd vragen om zeven nieuwkomers in te passen.”

Ruime kern

Wellen start de competitie met een kern van dertien speelsters. Hanne Schaekers, Nelle Degraeve, Lauren Bungeneers, Hanne Lemmelijn, Margaux Boitens en Leontien Briels zijn de blijvers, Lindsay Schrijvers (zwanger) en Tineke Aerts (geblesseerd) sluiten later aan. De nieuwkomers zijn Femke Smets en Celine Beailen Riemst), Juliette Bastin en Sophie Bastin (Borgworm), Aureli Connard (Datovoc) en Louise Goffings en Emma Dumont (As). “Het is een mooie ploeg. Na de bekeruitschakeling resten er ons nog twee doelen: de competitie en de beker van Limburg.”

Wevoc eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats, een resultaat dat Wittock graag wil herhalen. “Dat is wel de bedoeling. De vernieuwde ploeg vraagt wat tijd, maar ik zie op termijn heel wat mogelijkheden. Meer nog dan het kampioenschap wacht er de uitdaging om opnieuw de Beker van Limburg te winnen. Ik besef hoe belangrijk die cup is voor de club.”

Lees ook: volleybal in Limburg