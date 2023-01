Jolien Boumkwo na verbetering Belgisch record kogelstoten: “Ik ben vooral mentaal veel sterker geworden”

IndooratletiekAfgelopen zondag was Jolien Boumkwo (29) één van de absolute uitblinkers op het Vlaamse kampioenschap indoor. De Gentse kogelstootster pakte er niet alleen de gouden medaille, maar ze verbeterde er ook het 26 jaar oude nationaal record. Met een fantastische worp van 17m01 deed ze elf centimeter beter dan Greet Meulemeester in 1997. “Hier heb ik heel hard voor getraind”, zegt ze.

In 2017 kondigde een zwaar ontgoochelde Jolien Boumkwo haar afscheid van de atletieksport aan. Ondanks het feit dat ze een jaar eerder het nationaal outdoorrecord in het kogelstoten op 17m09 gebracht had, voelde ze te weinig steun om internationaal door te breken. De ambitie, het vuur en de atletiekvreugde die haar zo typeerden, waren verdwenen. Het afscheid voelde aan als een onvoltooide symfonie, want er zat nog zoveel meer in de talentrijke Gentse, die toen amper 23 jaar oud was.

Toen ze in januari 2022 besliste de draad weer op te pikken, zagen we meteen een totaal andere Jolien Boumkwo. Ambitieus, fysiek sterker en vooral mentaal een stuk weerbaarder. “Ik heb inderdaad vooral op het mentale vlak heel veel vooruitgang geboekt de laatste jaren”, zegt ze. “De focus ligt nu helemaal anders dan tijdens mijn eerste carrière. Ik heb opnieuw de ambitie om iets moois neer te zetten en om om weer mee te draaien in het internationale circuit. Ik voel ook dat ik daar nog iets kan betekenen en dat ik nog stappen voorwaarts kan zetten.”

Draaitechniek

Met haar prestatie van afgelopen weekend zet ze die ambitie alleen maar kracht bij. “Ik wist dat ik het Belgisch record indoor kon breken en dat ik 17 meter kon werpen, alleen had ik het nog niet zo vroeg in het seizoen verwacht. Ik weet ook dat ik nog groeimarge heb. Ik ben fysiek ook een stuk sterker geworden en ik ben overgestapt op de draaitechniek. Dat zijn allemaal aspecten die ervoor gezorgd hebben dat ik die mooie prestatie van zondag heb kunnen leveren. Ik ben dan ook heel benieuwd wat de toekomst nog zal brengen.”

Olympische droom

Afgelopen zaterdag mocht Boumkwo ook deelnemen aan de meeting in Manchester waar ze tot een worp van 16m51 kwam. “Ik hoop in de toekomst vaker aan internationale meetings te kunnen deelnemen, om zo ook mijn kansen te verhogen om mijn olympische droom te kunnen realiseren. Ik probeerde om op nog twee indoormeetings in het buitenland binnen te raken, maar da’s niet gelukt. De plaatsjes zijn momenteel heel erg duur, want heel wat atleten proberen de komende weken nog zo hoog mogelijk te scoren op de world ranking. Voor mij staan momenteel nog de IFAM indoor en het BK op het programma. We zien wel of er verder nog iets uit bus komt”, besluit ze.