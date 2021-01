Jolet Lommen (AA Gent Ladies) na krappe zege tegen Genk: “Hele goeie eerste helft, chaos na de rust”

AA Gent Ladies veroverde tegen Ladies Genk de beoogde zes op zes. Een goeie stap in de richting van deelname aan play-off 1. Na de 2-3-winst in Genk was in de thuismatch van vrijdagavond een doelpunt van Jolet Lommen beslissend.

“Onze eerste helft was heel goed”, begon de Nederlandse haar analyse van de partij. “We speelden zo goed als voortdurend op de helft van de bezoekers, gaven achteraan helemaal niets weg, maar bij de laatste voorzet liep het telkens verkeerd. Hadden we halfweg drie-nul voor gestaan was dat verdiend geweest. Want we voetbalden de eerste 45 minuten echt goed. Alleen stond het bij de rust nog altijd nul-nul. En was onze tweede helft veel minder.”

Veel brandjes blussen

Toch scoorde de thuisploeg vrij snel na de hervatting. Een lange bal werd door diepe spits Ella Van Kerkhoven doorgekopt. Jolet Lommen was iets sneller dan de bezoekende doelvrouw Delvaux en tikte de bal binnen. “Jawel, een echte spitsengoal”, lachte Lommen. “Jammer genoeg speelden we een chaotische tweede helft. Genk was nooit echt gevaarlijk, maar dropte ballen in onze rechthoek zodat wij heel wat brandjes moeten blussen. Zo kwamen we toch in de problemen en bleef het spannend. Waarom we na de rust zo speelden is mij een raadsel. Is er te weinig communicatie? Zien we het niet allemaal zoals het moet? Soms wordt op onze jeugdigheid gewezen. Niet helemaal terecht vind ik. We hebben heel wat spelers met de nodige ervaring.”

Wennen op rechts

AA Gent Ladies hield stand en startte het nieuwe jaar met zes op zes. Een reeks die de volgende twee speeldagen doorgetrokken kan worden. Want matchen bij Woluwe en thuis tegen Zulte Waregem, ploegen die niet in aanmerking komen voor play-off 1. “Maar dan moeten we erin slagen om twee goeie helften af te werken”, benadrukte Lommen die op vrijdag bij de AA Gent Foundation vrijwilligerswerk doet. “We moeten meer tussen de linies voetballen. Door de komst van Ella Van Kerkhoven speel ik nu meestal op rechts, maar wel met een vrije rol. In het centrum van de aanval spelen vind ik nochtans heerlijk. Nu ik acties moet proberen maken is het voor mij wat wennen. Ik moet nog een beetje zoeken.”