Joker Zech Medley bezorgt KVO in extremis een punt: “Er kan veel gezegd worden over die strafschop”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEen basisplaats bij de drie achterin was er niet weggelegd voor KVO-verdediger Zech Medley(22). Daarvoor was de bij Arsenal opgeleide Engelsman dit seizoen niet constant genoeg in zijn prestaties. Zijn invalbeurt op bezoek bij Seraing maakte echter veel goed. Medley werd als joker in de spits geposteerd en maakte in de blessuretijd de gelijkmaker.

“Het is natuurlijk eens iets anders", lachte Medley achteraf. “Het was al een tijdje geleden dat ik nog in de spits gespeeld had. Maar wanneer het team je op die manier nodig heeft, doe je dat uiteraard. Hoelang het geleden was? Als je opgroeit, als kind, begint iedereen toch als spits? Gaandeweg ben ik naar de positie van centrale verdediger gezakt. We waren er deze week op training nog over aan het lachen, dat ik wel eens in de spits zou kunnen staan. Vandaag kwam dat uit. Gelukkig was ik scherp genoeg om die bal aan te vallen in de zestien. De voorzet van Indy was ook perfect. Ik ben blij om hem weer op het veld te zien na zijn lange blessure. Voetbal blijft teamwork. Dit punt en deze goal, dat was voor het team. We zitten er allemaal samen in.”

Teleurgestelde gezichten

Met een punt schiet KV Oostende uiteraard niet al te veel op. “Natuurlijk zijn er nog teleurgestelde gezichten in de kleedkamer. We zijn natuurlijk tevreden dat we hier nog een punt konden halen in de slotfase, maar we wilden de drie punten, zoals altijd. Ach, soms zitten bepaalde beslissingen wat tegen. Ik denk dat er veel gezegd kan worden over de strafschop. Er komen nu nog zes wedstrijden tot het tussenseizoen. In die matchen moeten we zoveel mogelijk punten zien te rapen, zodat we boven die onderste drie blijven staan.”

Voor Medley persoonlijk zat een vaste basisplaats er nog niet in dit jaar. Hij kwam tot nu toe zes keer aan de aftrap. “Het is een keuze die de coach moet maken en ik respecteer die. Ik moet op training hard werken en de kansen grijpen wanneer ze komen.” Zijn doelpunt zal hem in dat opzicht alvast geen windeieren leggen. “Het is mijn tweede seizoen nu, het blijft een uitdaging. Ik kwam hier om beter te worden als speler en dat is nog altijd de opdracht.”

Lees ook: voetbal in de Jupiler Pro League