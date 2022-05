John Vanmullem en Beaufort Middelkerke blaken van vertrouwen in aanloop naar eindronde: “Afgaande op de cijfers zijn wij de grote favoriet”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE ABeaufort Middelkerke miste zijn seizoenstart, maar wist zich te herpakken en stak mede dankzij een ijzersterke reeks na Nieuwjaar zowel de tweede als de derde periodetitel op zak. Het resulteerde in de derde plaats in de eindstand van vierde provinciale A. Beaufort vat dan ook als de grootste favoriet de eindronde aan.

“Na het voorbije halfjaar is het geloof in eigen kunnen groot”, bevestigt de Middelkerkse T1 John Vanmullem. “Als je 19 matchen op rij ongeslagen bent en je laatste nederlaag van eind november dateert, kan je niet ontkennen dat je in goeden doen bent.”

“Het is doodjammer dat we onze competitiestart misten. Al onze zes nederlagen dateren uit de eerste drie maanden van de competitie, want uiteindelijk tellen we maar 6 punten minder dan kampioen Ichtegem”, weet Vanmullem. “Maar eigenlijk zijn we erg tevreden met het seizoen. We zijn een nieuwe fusieclub en het is in zekere zin wel logisch dat het de eerste maanden nog wat zoeken was naar een eigen identiteit en door de nieuwe manier van werken.”

Beaufort sloot het seizoen af met misschien wel de knapste zege: een 3-0-overwinning tegen VP Gits, dat door de nederlaag op de laatste speeldag alsnog de titel verloor aan Ichtegem. “Ik had de indruk dat Gits met veel stress stond te voetballen en ik had ze ook wat sterker verwacht”, stelt de oefenmeester. “Wij konden vrank en vrij ons eigen voetbal spelen en stonden na een dik halfuur al op een dubbele voorsprong. Ook na de pauze slaagden ze er niet in om ons te verrassen. Een straffe zege tegen een ploeg die we straks misschien opnieuw treffen in de eindronde.”

Stapje hogerop

De tegenstander van Gits is Koksijde-Oostduinkerke, terwijl Middelkerke dit weekend naar Vleteren trekt. “Ze hielden ons eind februari op een 1-1-gelijkspel, dus we zullen echt wel moeten knokken voor de punten. Al zijn wij de grote favoriet, als je afgaat op de cijfers. Op de geblesseerde Michiel Van Honacker na, kan ik rekenen op al mijn sterkhouders. Druk om te promoveren? Dat leggen we onszelf niet op, want is is tenslotte nog maar ons eerste jaar, al beseffen we wel dat het unieke kans is en deze club misschien al klaar is voor een stapje hogerop”, besluit de selectieheer.

Eindronde vierde provinciale A: VKW Vleteren – FC Beaufort Middelkerke: zondag 8 mei om 15 uur

