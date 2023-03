John Moelaert (80), gedurende tien jaar linksback in eerste klasse bij Cercle én Club Brugge, overleden

VoetbalIn het Brugse AZ is woensdag oud-voetballer John Moelaert overleden. Hij werd 80 jaar en bezweek aan hartfalen. Van 1962 tot 1972 voetbalde de Bruggeling als linksachter tien jaar in eerste klasse, vier bij Cercle en zes bij Club Brugge. Hij was later speler-trainer van Harelbeke en Wevelgem, en trainde gedurende twee decennia nog een aantal West-Vlaamse provinciale clubs.

John Moelaert, geboren tijdens de tweede wereldoorlog op 14 januari 1943, begon zijn loopbaan als jeugdspeler bij Concordia Brugge, de voetbalploeg van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut (in de Brugse volksmond “De Frères”), de school waar ooit Cercle Brugge boven de doopvont werd gehouden.

Het mocht dan ook niet verbazen dat Moelaert vervolgens bij Cercle terechtkwam, waar hij in 1962 in het basiselftal debuteerde. Na vier seizoenen en 92 wedstrijden, met een tiende plaats als hoogste notering, verliet Moelaert in 1966 het Edgard De Smedtstadion. Niet omdat hij er weg moest, maar omdat de Vereniging ingevolge een vermeend omkoopschandaal (waarvoor het uiteindelijk volkomen werd vrijgesproken) verplicht naar derde klasse werd teruggezet. Moelaert, aanvankelijk linksbuiten, was in die vier jaar bij Cercle naar de positie van linksback geëvolueerd. Na zijn vertrek werd zijn plaats ingenomen door de piepjonge... Julien Verriest, later uitgegroeid tot Cercle-icoon par excellence.

Veelbesproken transfer

Moelaerts transfer zou enorm veel stof doen opwaaien, want de Bruggeling verkaste naar... Club Brugge en naar De Klokke, enkele kilometers verderop langsheen de Torhoutsesteenweg. Een rechtstreekse overstap van de ene naar de andere Brugse ploeg was in die tijd not done, al was met name Robert Somers één jaar eerder in de omgekeerde richting van Club naar Cercle gegaan. Samen met Moelaert verhuisde na de dubbele degradatie van Cercle ook de vlot scorende spits Gilbert Bailliu van groen-zwart naar blauw-zwart. En hoewel Bailliu een grotere slaagkans werd toegedicht, zou Moelaert het uiteindelijk twee jaar langer dan zijn kompaan bij Club uitzingen.

John Moelaert, die een ongebreidelde inzet koppelde aan veel fysieke kracht, paste perfect in het voetbal van Club Brugge dat in die periode tot topploeg in België uitgroeide. Hoewel het even duurde vooraleer hij titularis Gaby Savat links achteraan uit de ploeg kon spelen, werd Moelaert uiteindelijk toch een vaste pion in de defensie naast onder anderen Fons Bastijns, Gilbert Marmenout, Kurt Axelsson en Erwin Vandendaele. Tussen 1966 en 1972 speelde Moelaert 141 wedstrijden voor blauw-zwart, waarvan 13 in Europees verband met een invalbeurt op Stamford Bridge, het veld van Chelsea, als bekroning. Enkele weken later scoorde Moelaert zijn enige goal in eerste klasse: het openingsdoelpunt op 10 april 1971 na tien minuten tegen Lierse, een wedstrijd die alsnog met 2-3 werd verloren waardoor Club zijn titelillusies moest opbergen.

Tijdens de zes seizoenen met Moelaert in de rangen werd Club Brugge liefst vijf keer vicekampioen. Moelaert won met Club ook de Belgische beker in 1968 na een finale tegen Beerschot. In die finale stond Moelaert 45 minuten tussen de lijnen. Na de eerste helft werd hij vervangen door Freddy Hinderyckx, die het doelpunt aantekende waarmee Club verlengingen, strafschoppen en zijn eerste bekerzege afdwong. Twee jaar later pakte Club nogmaals de beker, maar was Moelaert er in de finale tegen Daring Molenbeek niet bij. Hij had wel alle wedstrijden op weg naar de eindstrijd afgewerkt, maar op de Heizel kreeg Hinderyckx de voorkeur.

Lange trainerscarrière

Toen Club Brugge in 1972-73 uiteindelijk toch kampioen werd, was Moelaert net vertrokken op De Klokke. Tijdens zijn laatste seizoen mocht de toen 29-jarige verdediger nog slechts sporadisch in actie komen van de nieuwe coach Leo Canjels, het sein voor hem om andere oorden op te zoeken.

John Moelaert werd gedurende vijf jaar trainer/speler bij achtereenvolgens Racing Harelbeke, Eendracht Aalter en SV Wevelgem City, om vanaf 1977 een lange trainerscarrière in de lagere afdelingen van West-Vlaanderen te beginnen. Gedurende ruim twee decennia was hij aan de slag bij SC Beernem, SV Jabbeke, Excelsior Zedelgem en Eendracht De Haan. Aan de kust besloot hij in 1995 het voetbal achter zich te laten.

De uitvaart van de overleden oud-voetballer vindt plaats op donderdag 16 maart om 10.30 uur in de Sint-Blasiuskerk van zijn woonplaats Jabbeke.