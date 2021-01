John Mestdagh (TC Ludoviek): “Het kostte bloed, zweet en tranen”

Sponsors

De gemeente stelde grond in erfpacht ter beschikking, maar het afronden van het financiële plaatje was geen sinecure. “Het is zo dat het kostenplaatje voor de aanleg van de twee terreinen zo’n 90.000 euro kostte. Via Facebook deed ik een oproep om dit project te laten slagen. Wie 100 euro sponsorde, kon een jaar gratis spelen. Zo’n 40 padelfanaten waren de eerste sponsors, maar we waren natuurlijk nog een heel eind verwijderd van de 90.000 euro die we zouden moeten ophoesten. Onze bestuursploeg van TC Ludoviek schreef en bezocht heel wat bedrijven en winkeliers in Knesselare en omgeving en met de hulp van twee hoofdsponsors en veel kleinere sponsors kwamen we al heel ver. Met een kleine lening konden we toch in actie schieten.”