John Lennon moet RSCA rock-‘n-roll bijbrengen: “Of ik veel noten op mijn zang heb? Enkel op het terrein”

Het plotse vertrek van Fits zou sporen nalaten. De Braziliaanse pivot bewees inderdaad een meerwaarde te zijn voor RSCA. Met het aantrekken van John Lennon wordt de twijfel meteen van de baan geveegd. De achtentwintigjarige nieuwkomer heeft in het verleden al zijn sporen verdiend. Zijn naam klinkt alvast in de oren. “Ik kan moeilijk verbergen dat mijn papa een hevige fan was van John Lennon. Toen ik geboren werd, hoefde hij niet lang na te denken over mijn originele naam. Uiteraard word ik er vaak op aangesproken (lacht), al vraagt een onkundige journalist al eens of er een band is met de Rolling Stones. Of ik veel noten op mijn zang heb? Enkel op het terrein.”

Combinatie

Zoals zoveel Braziliaanse talenten combineerde John Lennon aanvankelijk het veldvoetbal met het zaalvoetbal. “Pas op mijn achttiende heb ik definitief voor de zaal gekozen. Het lag me net iets beter en ik had gevoel dat ik daar meer mogelijkheden had. Dat zou nadien ook uitkomen. Aanvankelijk speelde ik in eigen land bij enkele topclubs. Later trok ik eerst naar Japan en daarna naar Kazachstan. Twee seizoenen lang verdedigde ik de kleuren van Kairat Almaty. In oktober nam RSCA het nog tegen hen op in de Champions League. Toen kwalificeerde RSCA zich ten koste van de Kazachen.”

“Toen ik bij Kairat speelde, was de club op een hoogtepunt. We speelden de Final Four. In de halve finale schakelden we Barcelona uit. In de finale moesten we nipt de duimen leggen tegen Sporting. Nadien heb ik nog bij Litija in de Sloveense competitie gespeeld. Daar was ik ploegmakker van een zekere Leitao. Die is bij jullie genoeg gekend. Recent was ik aan de slag bij het Portugese Eléctrico. Dat is een ploeg uit de top vier in Portugal (de ploeg haalde in mei de halve finale van de play-offs in Portugal, red.).”

Doelstellingen

Wat mag men verwachten van John Lennon? “Als speler ben ik vergelijkbaar met Fits. We hebben als pivot hetzelfde profiel. Ergens is hij mijn voorbeeld. Ik ben naar Anderlecht gekomen om prijzen te pakken. Dan heb ik het in de eerste plaats niet over Belgisch niveau, maar over de Champions League. Dat moet een uitdaging worden.”

