John Heymans strandt in de reeksen van de 3000m op EK indoor: “Gebrek aan ervaring heeft me genekt”

AtletiekOp het EK indoor in het Turkse Istanboel is John Heymans er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale van de 3000m. Na een tactische wedstrijd finishte hij in zijn reeks als zevende in een tijd van 7.57.87 en dat was onvoldoende voor een finaleplaats. “Dit is heel zuur, want ik kwam voor een plaats in de top acht”, klinkt het.