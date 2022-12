John Heymans na knappe veertiende plaats op EK veldlopen: “Ik droom van de Olympische Spelen”

VeldlopenZondag werd in de omgeving van Turijn het Europees kampioenschap veldlopen georganiseerd. Isaac Kimeli zorgde er met een bronzen medaille voor de Belgische prestatie van de dag, maar in diezelfde race liet ook Meisenaar John Heymans zich opmerken. Na een mooi ingedeelde race kwam hij finaal als veertiende over de streep. “Dit is tot nu toe mijn strafste prestatie ooit”, klinkt het.

John Heymans nam in het verleden al tweemaal deel aan het EK veldlopen. Zowel in 2017 bij de junioren, als in 2019 bij de beloften, finishte hij telkens op plaats 24. Met een veertiende plaats bewees hij nu dat hij stilaan aan het doorstoten is tot de Europese top in het veldlopen. “Mijn doel was om hier in de top twintig te finishen,” zegt hij. “Dat zou al heel mooi geweest zijn, want het deelnemersveld was echt enorm sterk. Gisteren, tijdens de parcoursverkenning, was ik enorm geïntimideerd door al die topatleten. Ik stelde me luidop de vraag of ik hier wel thuishoorde. Vandaag heb ik bewezen dat ik weldegelijk mijn plaats heb tussen al deze Olympiërs en wereldtoppers.”

Olympische droom

“Voor mensen die niet in de atletiekwereld zitten, lijkt plaats veertien nog enorm ver verwijderd van het podium, maar ikzelf schat deze prestatie heel hoog in. Het is tot op heden mijn strafste prestatie ooit. Mijn doel is om dit jaar op wereldniveau te raken en ik droom ervan om aan de Olympische Spelen in Parijs deel te kunnen nemen. Dit resultaat is alvast een teken dat ik op de goeie weg ben. De komende maanden zal ik mij gaan focussen op het indoorseizoen, want op die manier kan ik ook punten sprokkelen voor de wereldranking. Dat kan ook belangrijk zijn om die Olympische droom te kunnen verwezenlijken.”

Landenklassement

De senioren mannen hadden ook van het landenklassement een doel gemaakt. Met de derde plaats van Kimeli, de veertiende plaats van Heymans en de negentiende plaats van Michael Somers, eindigden de Belgen gelijk derde met Spanje. “Toch is het Spanje die de medaille krijgt, want de individuele prestatie van hun derde is beter dan de onze. Heel spijtig natuurlijk.”

Robin Hendrix

Robin Hendrix was de vierde Belg bij de senioren mannen. Hij finishte na een onopvallende race als 35ste. “Met deze prestatie mag ik niet tevreden zijn”, zegt hij. “Ik zit ver van het niveau dat ik andere jaren haalde. Maar goed, dat was misschien ook wel te verwachten, aangezien ik vooral op het indoorseizoen mik. Volgend jaar staat het EK veldlopen wel hoog op mijn agenda. In Brussel wil ik echt in topvorm zijn en laten zien dat ik weldegelijk nog kan crossen.”

