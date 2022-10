John Fulkerson met Leuven Bears naar Antwerp Giants: “Ik ben een echte allrounder”

Zonder Vanderhaegen, Willems en Pritzl zullen de spelers van Leuven Bears zichzelf in Antwerpen moeten overtreffen. John Fukerson maakt er een weinig woorden aan vuil. De vijfentwintigjarige Amerikaanse nieuwkomer is gemotiveerd. “Het was fijn dat we onze eerste match konden winnen. Mijn eerste helft tegen Charleroi was zeer goed, de statistieken liepen nadien wat terug. Ik zal wat meer moeten lopen op training (lacht). Voor mij is alles dit seizoen nieuw. Het is mijn eerste overzeese avontuur. Ik wist vooraf niet wat ik mocht verwachten, maar het valt allemaal prima mee. Over België wist ik nauwelijks meer dan lekkere chocolade wafels. De komende zes weken kan ik alvast rekenen op de steun van mijn vriendin.”

Zes jaar college

In principe verblijven Amerikaanse basketbalstudenten vier jaar op college. John Fulkerson deed er zes jaar over. Een slechte student? “Neen, neen, ik heb in mijn eerste collegejaar niet gespeeld omwille van een blessure. Om die reden wordt dat seizoen niet meegerekend in de optelsom. Hetzelfde is gebeurd, toen covid-19 uitbrak. Het zorgde er wel voor dat ik zes jaar bij Tennessee bleef. Ik ben ook afkomstig uit deze zuidelijke staat en kreeg er een prima opleiding aan een goed college.”

Allrounder

Hoe moeten we John Fulkerson inschatten als basketbalspeler? “Ik ben een echte allrounder. Als forward zal ik wekelijks geen dertig punten of vijftien rebounds pakken, maar mijn statistieken zullen in veel spelonderdelen ‘proper’ zijn. Ik behoor nergens tot de absolute top, maar ben ook nergens zwak. Dat is een extra troef voor mij. Het is aan mij om jullie competitie te leren kennen. De ploegmakkers hebben het over Charleroi of de Giants, maar mij zijn die namen allemaal onbekend. Ik wil gewoon het beste van mezelf geven.”