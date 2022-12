John Fulkerson is revelatie in BNXT League: “Leuven Bears is een geweldige ervaring”

Basketbal BNXT LeagueZaterdagavond neemt Leuven Bears het in de eigen Sportoase op tegen Antwerp Giants. Het is derde keer in negen dagen tijd dat beide tenoren tegenover elkaar staan. Eerder was er een dubbele bekerconfrontatie. De tussenstand is 1-1, maar de Giants kwalificeerden zich wel voor de halve finale van de beker. Leuven krijgt een herkansing in de competitie.

Bij Leuven Bears zal men andermaal rekenen op de diensten van John Fulkerson. De Amerikaan maakte tegelijk een onopvallend en opvallend debuut. Hij is niet de man die wekelijks dertig punten lukt, maar in alle statistieken scoort hij sterk. Nuttig dus, zonder daarom constant in de kijker te lopen. In de Belgische spelersindex (een waardeoordeel waarbij alle spelonderdelen worden meegerekend, red.) staat hij op de tweede plaats achter Limburger Jonas Delalieux. Ook in het aantal rebounds staat hij op de tweede plaats. Daar moet hij enkel Aalstenaar Ivan Maras laten voorgaan. In de statistieken van de blocks staat hij ook nog eens op de zesde plaats. Fulkerson is nochtans niet die grote krachtpatser onder de borden. “Een reboundgeheim is er niet echt. Ik heb niet de grootste gestalte, maar compenseer dat door timing en sprongkracht. Als speler ben ik inderdaad een allrounder. Ik kan overal mijn plan trekken.”

Eerste jaar in Europa

Hoe ervaart John Fulkerson zijn eerste jaar in Europa? “Mijn eerste seizoen overzee valt mee. Leuven Bears is een geweldige ervaring. De coaches houden van mij en ik van hen. Of de aanpak hier harder is dan in de States? Neen, ook in Amerika is werkethiek zeer belangrijk. Leuven is geen stad als New York, Boston of Atlanta, maar ik voel me hier vanaf de eerste dag helemaal thuis.”

Moeilijke start

John Fulkerson bevestigt dat Leuven Bears een moeizame start kende. “Door de grote blessurelast waren er ups en downs. Gelukkig begint alles in de juiste plooi te vallen. Brevin Pritzl is al terug, op Thibault Vanderhaegen zullen we niet lang meer moeten wachten. Met Mohamed Kherrazi hebben we er een ervaren grote jongen bijgekregen. Het doel blijft de Elite Gold. Ik ken het competitieformat nog niet zo goed, maar weet dat die top vijf zeer belangrijk is. Nadien begint er immers een nieuwe competitie.”

Lees ook: meer basketbal