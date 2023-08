Johanna Omolo zaterdag op Deinze met KV Oostende: “Coach weet welk vlees hij met mij in de kuip heeft”

voetbal challenger pro league Rubin Seigers met Zulte Waregem naar Beerschot: “Van mijn tijd op het Kiel is enkel Sanusi overgeble­ven”

Rubin Seigers had zich een mooiere intrede bij Zulte Waregem voorgesteld, maar samen met de hele ploeg ging de 25-jarige centrumverdediger vorige zondag kopje-onder in de Elindus Arena tegen Francs Borains. Komende zaterdag wil Essevee die eerste misstap rechtzetten, al is de verplaatsing naar Beerschot ook weer niet van de poes. Voor Seigers is het Kiel een terugkeer naar bekend terrein.