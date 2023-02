Johann De Doncker schiet Tempo Overijse met twee goals voorbij Kalken: “Dit doet veel met mijn vertrouwen en hopelijk kan ik deze lijn doortrekken”

“We zijn de wedstrijd heel gretig begonnen en konden al na vijf minuten 1-0 voorkomen, maar dat lieten we na", doet Johann De Doncker het verhaal. “Uiteindelijk scoorde ik na een kwartier met een uithaal van ver. De eerste helft ging onze kant op met veel balbezit en nog een andere grote kans voor de helft die we misten. Kalken had weinig of geen kansen.”

“De tweede helft begon moeizaam, maar naarmate de wedstrijd vorderde, voelden we wel dat we de wedstrijd in handen hadden. Op het einde was het een beetje bibberen, maar gelukkig kon ik na een goede deviatie van onze aanvoerder Delorge scoren.”

“Het is altijd heel leuk om twee keer te scoren en zeker en vast om het team voort te helpen haar doel te bereiken. Dit doet veel met mijn vertrouwen en hopelijk kan ik deze lijn doortrekken richting de volgende wedstrijden.”

Het gaat prima

“Dat het de laatste weken goed loopt? Collectief gaat het inderdaad goed sinds de herstart van de competitie na de winterstop. We werken wekelijks heel hard op training en zeker tactisch om in het weekend een resultaat te behalen. We weten dat het nooit makkelijk gaat zijn omdat de tegenstander altijd heel gemotiveerd is om tegen ons te spelen.”

“Individueel gaat het ook prima de laatste weken. Drie goals en drie assists in de laatste vier wedstrijden is wel goed voor het vertrouwen, maar het belangrijkste voor mij is niet individueel. We spelen goed als team en dankzij hun bijdrage kan ik scoren. Zolang we als groep ons doel kunnen bereiken, ben ik meer dan blij.”

Concurrentiestrijd

De Doncker heeft in de aanval bij Tempo Overijse wel stevige concurrentie lopen. “Zeker en vast. Jongens zoals Walid Houssane en Jordy Maluka zijn hele goede spelers die voor Tempo Overijse dit seizoen heel belangrijk zijn geweest. Concurrentie is er zeker, maar voor mij zijn het meer teamgenoten/vrienden die elkaar helpen om elke weekend goed te spelen.”

“Ik kijk vol vertrouwen vooruit naar de volgende wedstrijd (zondag in en tegen Roeselare-Daisel, red.). We moeten deze lijn voortzetten en hen zeker niet onderschatten.”

Tempo Overijse is tot op één punt genaderd van Voorde-Appelterre. “Dat toont aan dat we gefocust moeten blijven. Elk puntje telt in onze reeks. Ik ben ervan overtuigd dat als we elk weekend gefocust blijven en doen waar we goed in zijn, dat het goed zal komen”, besluit De Doncker.

