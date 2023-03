Johan Yangassa en KFC Eppegem verliezen match van de laatste kans bij Rumbeke: “We voetballen best goed, maar tot een bepaalde hoogte”

Of de zege van Rumbeke terecht was, laat de centrale verdediger een beetje in het midden: “Dat zou ik niet meteen zeggen. Ik sprak na de match met de trainer van Rumbeke en hij zei dat zij eindelijk eens wat geluk hadden. Zij hebben denk ik drie kansen gehad, maar ze wel alle drie afgemaakt. En dat is natuurlijk een grote kwaliteit. Wij hadden wel baloverwicht, maar echt concrete kansen om te kunnen scoren kwamen daar niet uit voort. Al te vaak was de laatste pass net niet goed genoeg, of werd de bal nog eens breed gelegd. We hebben dus best goed voetbal gebracht op hun synthetisch veld, maar in de zone van de waarheid waren we niet goed genoeg.”

Koop je niets mee

“Of dit voor ons de match van de laatste kans was? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Vorige week tegen Wolvertem Merchtem was het ook al bijna de match van de laatste kans. Maar dan hadden we de partij tegen Rumbeke nog achter de hand. Toch een rechtstreekse concurrent in de strijd om het behoud. Als je ook die wedstrijd verliest, dan weet je dat zo goed als voorbij is voor ons. En dat is heel erg jammer voor deze club want we voetballen best wel goed. Dat horen we inderdaad geregeld van onze tegenstanders. Maar daar koop je uiteindelijk niets mee. We voetballen goed, maar tot een bepaalde hoogte. En het maken van goals is nu éénmaal cruciaal om een match te winnen.”

Geen diepe spits

Het is ook geen nieuwigheid dat daar het Eppegemse schoentje knelt. Amper zestien doelpunten gemaakt op een totaal van 24 matchen: “En dat is natuurlijk niets nieuws”, pikt Yangassa in. “Ook vorig jaar kwamen we moeilijk tot scoren, maar dit jaar is het echt wel heel erg moeilijk. Ondanks dat iedereen er hard zijn best voor doet. We hebben heel veel flankaanvallers, maar geen diepe spits, een negen. Waardoor de flankspelers vaak centraal moeten depanneren. En daar kan je natuurlijk niet hetzelfde van verwachten dan van een echte spits. Zonde.”

Trots tonen

Hoe gaan jullie de resterende vier matchen nog aanvatten?: “Het zal toch wel een knop omdraaien zijn, maar we gaan er wel nog het beste van maken. We willen onze trots nog tonen in die laatste wedstrijden en onze huid duur verkopen. Hier en daar zullen jongere spelers zich nog in de kijker kunnen spelen of kunnen de blijvers de nieuwe coach overtuigen naar volgend seizoen toe. Ikzelf heb de laatste weken niets meer gehoord en ga er dan ook van uit dat mijn verhaal bij Eppegem stopt.”

Kristofer Bocevski

Naar volgend seizoen toe heeft de club met de 20-jarige Kristofer “Kiki” Bocevski alvast een echte nummer negen aan boord gehaald. Bocevski komt over van eersteprovincialer Hoegaarden waar hij twaalf goals maakte in amper vijftien matchen tot hij rond de winterstop uitviel met een sleutelbeenbreuk. Aan uitgaande zijde gaat ook de 22-jarige verdediger Vincent Van Steenwinkel, bezig aan een sterk debuutseizoen, net als Sacha Fontaine volgend seizoen zijn geluk beproeven bij derdenationaler KFC Nijlen.