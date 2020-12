Johan Verborgh (voorzitter Filou Oostende) kijkt uit naar de BeNeLeague: “Een win-winsituatie voor alle clubs”

Basketbal EMLDe kogel is door de kerk. Na een proces dat aanving in de herfst van 2019 beslisten de professionele basketballiga’s uit België en Nederland dat de BeNeLeague volgend seizoen van start gaat. We polsten naar een reactie bij Johan Verborgh, voorzitter van landskampioen Filou Oostende.

Aan Belgische kant stemden negen van de tien clubs in met het voorstel, Luik geniet bescherming van het WCO en onthield zich. Aan Nederlandse kant stemden alle twaalf clubs in met het voorstel.

“We kijken er nu al heel erg naar uit”, vertelt Johan Verborgh, voorzitter van Filou Oostende. “Het huidige systeem in ons land is niet goed omwille van een beperkte competitie in de hoogste afdeling. Het idee ontstond al voor deze coronaperiode, want het was toen eigenlijk al nodig. Nu is het des te dringender geworden, want heel wat clubs zitten momenteel op hun tandvlees.”

“Uiteraard ben ik er mij ook van bewust dat we allemaal wat zullen moeten investeren in de nieuwe format. Een nieuw product zorgt ook voor een hele organisatie op commercieel vlak. Toch hebben alle clubs in beide landen unaniem pro gestemd, omdat het meer dan duidelijk is dat we op middellange en lange termijn de vruchten zullen plukken van deze BeNeLeague. Denk maar aan onze goede sponsors die straks geen elf maar 28,5 miljoen mensen kunnen bereiken met hun merknaam. We hebben zelf ook meteen de koe bij de horens gevat en zijn al op zoek naar potentiële sponsors op de Nederlandse markt, die zich aan onze club willen binden”, aldus Verborgh. Hoofdsponsor Filou tekende eerder al een overeenkomst van vijf jaar na het lopende seizoen.

Twee competities

Het seizoen 2021-2022 begint met twee nationale competities, waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf van elk land komen samen in een Golden Group. De Belgische clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Nederlandse clubs. De ploegen die niet tot de top vijf behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens 10 wedstrijden. De twee beste Belgische clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Belgische play-offs. De drie overige Belgische ploegen uit de Golden Group strijden met de beste Belgische ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs, in de strijd om de nationale titel. De clubs uit de Silver Group die zich niet plaatsen voor de nationale play-offs, gaan van start met de BeNeLeague play-offs. In elke ronde stromen de verliezende teams van de nationale play-offs in. De winnaars van deze series nemen het uit en thuis op tegen de nationale kampioenen. Daarna strijden de twee overgebleven clubs in een thuis- en een uitwedstrijd om de BeNeLeague titel. Deze competitieformule kan flexibel toegepast worden indien er minimaal 16 en maximaal 24 clubs deelnemen aan de competitie.

Belgische competitie sterker

Oostende is al negen jaar op rij kampioen van België en gaat dit seizoen op zoek naar de ‘perfect 10’. De kustploeg is meteen ook torenhoog favoriet voor de nieuwe BeNeleague.



“Ik meen te mogen stellen dat onze competitie hoger aangeschreven staat dan de Nederlandse. Een drie- à viertal teams zijn beter dan de beste club bij onze noorderburen. De budgetten liggen er iets lager, maar alle clubs zijn er financieel gezond. Het is hoe dan ook een serieuze upgrade voor beide landen en op termijn zal het niveauverschil zich ongetwijfeld stabiliseren. De format oogt misschien wat ingewikkeld, maar het zit bijzonder goed en logisch in elkaar. Voor het publiek passeert voortaan elke club slechts één keer de revue, wat de competitie een pak aantrekkelijker maakt. Dit is voor iedereen een win-winsituatie op alle vlakken”, besluit de Oostendse voorzitter.