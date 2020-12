Johan Eeckhout analyseert de tegenstanders van Roeselare in Champions League: “Modena schat ik heel hoog in”

Johan Eeckhout doet ons eerst de competitieformule uit de doeken. “Er nemen twintig ploegen deel aan deze campagne en die zijn opgedeeld in vijf poules van vier. Er vinden twee toernooien plaats met telkens diezelfde vier ploegen die het tegen mekaar opnemen. De poulewinnaars stoten door naar de volgende ronde en ook de drie beste tweedes bekeren verder. Midden februari weten we wie het haalt.”

Warschau

De Roeselaarse opponenten dan. Te beginnen met Warschau. “Dit Poolse team heeft met Wrona, Wojtaszek , Kwolek , Szalpuk en Nowakowski liefst vijf wereldkampioenen in zijn rangen. Een team, tweemaal vice-kampioen in de voorbije twee jaar, om dus zeker rekening mee te houden. Straks zien we ook setter Angel Trinidad , ex-Knack Volley van 2015 tot 2018, terug en Red Dragon Igor Grobelny die er al twee seizoenen volleybalt. De Italiaan Andrea Anastasi, in 2018 nog de sportieve baas van de Red Dragons, is er de coach. Onze kapitein Tuerlinckx stond in het tussenseizoen bovenaan het verlanglijstje van deze Italiaanse coach, maar Hendrik bleef Roeselare trouw.”