Johan Devoghel na Champions League-toernooi met Lindemans Aalst: “We hebben mooie dingen laten zien”

VOLLEYBAL CHAMPIONS LEAGUELindemans Aalst sloot vanavond het Champions League-toernooi in Polen af tegen Kedzierzyn, een absolute wereldtopper. De Polen staan ongeslagen aan de leiding in de Plus Liga en bleven foutloos in poule A. Na Belchatow en Fenerbahçe gingen ook de jongens van coach Johan Devoghel met 3-0 voor de bijl (25-19, 25-19 en 25-17). Het jonge Aalst keert zonder zege, maar een ervaring rijker terug naar België.

De laatste tegenstander van Aalst was meteen ook de zwaarste. Kedzierzyn is de nieuwe ploeg van Adrian Staszewski, die vijf seizoenen bij Aalst speelde. De gewezen kapitein moet zich in het Poolse sterrenteam voornamelijk tevreden stellen met invalbeurten, maar coach Nikola Grbic gunde de receptie-hoekspeler tegen zijn ex-ploeg een basisplaats. Aalst verdedigde zich kranig, maar moest de wet van de sterkste ondergaan. “Ik vind wel dat we het tegen Kedzierzyn beter hebben gedaan dan tegen Belchatow”, oordeelt coach Devoghel. “Er zat meer grinta in het team en dat was ook de boodschap die we vooraf hadden meegegeven.”

“In de openingsset deden we vrij goed mee. Op het einde maakten we enkele foutjes die door een ploeg van dit kaliber genadeloos werden afgestraft. Ook in de tweede beurt konden we tot halfweg wedijveren, maar dan hadden we het even moeilijk in receptie en nam Kedzierzyn afstand. Al bij al hebben ons vrij goed verweerd. Ik vond dat onze setter, Seppe Van Hoyweghen, een goede partij heeft gespeeld”.

Goede leerschool voor de jongeren

Aalst pakte in een zware poule één puntje en misschien was dat ook het hoogst haalbare. “Tegen Fenerbahçe deden we het bij momenten heel goed. We dwongen de sterke Turken tot een vijfsetter. In die tiebreak stootten we op een fantastische Hidalgo. De Cubaan leidde zijn team naar de zege.”

“Tegen Belchatow waren de verwachtingen van de spelers misschien te hoog. Er was te weinig grinta waardoor we achter de feiten aanliepen. Tegen Kedzierzyn was het een pak beter, maar de klasse aan de andere kant van het net was gewoon groter. Onze jonge gasten hebben ongetwijfeld heel veel geleerd door te spelen tegen deze topploegen en dat was van in het begin ook de bedoeling. We hebben geregeld mooie dingen laten zien, maar anderzijds werden een aantal werkpunten blootgelegd waarmee de komende tijd aan de slag kunnen.”

Vrijdag na het ontbijt, vangt de Aalsterse delegatie zijn terugreis naar België aan. Als profsporters hoeven ze niet in quarantaine. Zondag is er al het competitieduel tegen Achel.



“We zijn vrijdag rond 16 uur opnieuw in België. We moeten de knop omdraaien en ons opnieuw focussen op de competitie. De match van zondag tegen Achel zal er snel zijn. Fysiek is de opeenvolging van wedstrijden niet min, maar dat wisten we op voorhand. Positief is alvast dat Jeroen Oprins stilaan helemaal fit is. We lieten hem stelselmatig opbouwen. Tegen Belchatow viel hij in en vanavond lieten we hem aan de partij beginnen. Danny Poda was de enige die in Polen niet in actie kwam. Ik verwacht dat hij begin volgende week opnieuw speelklaar zal zijn na zijn schouderblessure.”