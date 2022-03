Johan Devoghel (Lindemans Aalst) ruilt functie als hoofdcoach voor plaatsje in bestuur

We spraken met Johan Devoghel, die aan zijn laatste wedstrijden als hoofdcoach bezig is. Na negen seizoenen als hoofdtrainer zal de 40-jarige inwoner van Oudenaken binnenkort deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de club. “Tegen Maaseik zat er zeker meer in”, meent Devoghel. “In de eerste set stonden we 12-15 en zelfs 15-18 voor en die voorsprong had zelfs groter kunnen zijn. Toch gaven we het nog uit handen. Mochten we op 0-1 zijn gekomen, zou Maaseik onder druk zijn gekomen en had het anders kunnen lopen. Onze foutenlast lag te hoog en dan is het moeilijk spelen tegen de topteams.”

Opslagdruk in eigen zaal

Zaterdag komt er met Roeselare een ander topteam naar Schotte. “De cijfers die Roeselare tegen Menen liet optekenen waren zwaar. Het is voor ons echter een nieuwe match en in eigen zaal moeten we het de tegenstander moeilijk kunnen maken met onze opslagdruk. Ik zeg ook niet dat we het zo goed mogelijk gaan doen, maar wel dat we gaan proberen winnen.”

“Wie ik als favoriet zie in deze play-offs? Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Zowel Roeselare als Maaseik kende al goede en minder goede momenten en dat geldt ook voor Menen en onszelf. Met de wissels die het doorvoerde en de nieuwe spelverdeler (Renet Vanker, red.) toont Maaseik misschien het meeste regelmaat”.

Belangrijke uitdagingen

Komend seizoen zal Devoghel dus niet langer het team coachen. “Dat zat er in feite al langer aan te komen”, legt Devoghel uit. “Het is zeker niet zo dat ik uitgekeken ben op de functie van hoofdcoach, maar er zijn binnen de club op andere vlakken nog heel wat andere uitdagingen die minstens even groot zijn. Met een aantal commerciële taken hield ik me momenteel trouwens ook al bezig. Dat ik een functie binnen het bestuur zou opnemen, zat er al langer aan te komen. Misschien is door corona alles in een stroomversnelling gekomen. We staan voor een aantal belangrijke uitdagingen, maar kijken alvast positief naar de toekomst.”

Afstand bewaren

“Ik kijk met veel plezier terug op de negen seizoenen dat ik hoofdcoach was. Als je ziet van waar we komen, hebben we toch iets neergezet. Voordien was het een tijd geleden, maar we hebben in die periode toch een aantal prijzen gepakt (met de ploeg: halve finale CEV-Cup, vice-landskampioen, Final 12 Champions League, Beker van België, Supercup, League Trophy en persoonlijk de verkiezing tot coach van het jaar in 2015, red.). Wie mijn opvolger wordt? Als mijn mening wordt gevraagd zal ik die uiteraard geven, maar ik ga proberen toch wat afstand te bewaren. De nieuwe coach moet ook zijn eigen ei kunnen leggen. Ik zou het als coach ook niet fijn gevonden hebben als iemand anders zich zou moeien met mijn werk.”

Lees ook: meer volleybal