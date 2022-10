Joffry De Brabander trekt met HO Kalken naar Wielsbeke: “De lijn doortrekken van vorige West-Vlaamse verplaatsing”

Als debutant in het nationaal voetbal bewees HO Kalken de voorbije vijf speeldagen dat het op zijn plaats zit in derde amateur. Met zeven op vijftien en een zevende plaats oogt de balans positief. “We wisten vorig jaar al dat we een ploeg hebben voor dit niveau”, klinkt het bij Joffry De Brabander. “Dat lieten we al elke week zien. We hadden misschien zelfs al een paar punten meer verdiend.”

“Tempo Overijse was over negentig minuten de betere ploeg en op Voorde-Appelterre speelden we een evenwichtige wedstrijd die gewonnen werd door het team dat als eerste scoorde. Zulke matchen kan je al eens verliezen, maar zullen we dit seizoen vast en zeker ook winnen.”

Slechtste twintig minuten

“Enkel het gelijkspel van afgelopen weekend voelde echt als twee verloren punten aan. Het was de eerste keer dat we niet goed aan de match begonnen. Die eerste twintig minuten waren de slechtste die we dit seizoen al speelden en we kwamen dan ook achter via een penalty. Na onze gelijkmaker namen we de match volledig over, maar konden we niet meer scoren. De paal, de deklat en een sterk keepende Bart Meulewaeter stonden in de weg.”

Wachten op goals

Het was De Brabander zelf die tegen Jong Lede voor de 1-1 zorgde. Het was voor de aanvaller pas de eerste goal in de competitie. “In de voorbereiding gingen ze veel vlotter binnen”, lacht de linkspoot. “In de competitie was het nog even wachten, maar dat vind ik niet zo erg. In Rumbeke was ik met twee assists ook al belangrijk voor de ploeg. Ik ben tevreden over mijn start en die van de ploeg in zijn geheel. Vorig seizoen eindigde ik met negen goals en bijna even veel assists. Ik zou er meteen opnieuw voor tekenen.”

West-Vlaamse bodem

Zondag reizen De Brabander en co af naar West-Vlaanderen. Tegenstander Wielsbeke schakelde HO deze zomer nog uit in de Croky Cup. “Dat waren speciale omstandigheden”, herinnert de aanvaller zich. “We speelden lang met tien tegen elf en een veldspeler in doel. We hielden het op 3-3 en verloren uiteindelijk met strafschoppen.”

“Zoals veel West-Vlaamse ploegen heeft Wielsbeke veel gestalte. Ze vertrekken vanuit een goede organisatie, zijn offensief sterk en hebben met Steelant een middenvelder die gemakkelijk scoort. Er is kwaliteit in elk compartiment. Ze staan nu vierde en hebben hun start dus zeker niet gemist.”

“Toch wordt het een andere wedstrijd dan deze zomer. Wij willen zelf de lijn doortrekken van onze laatste wedstrijd op West-Vlaamse bodem, die we met 0-2 wonnen van Rumbeke.”

