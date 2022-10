Joevin Durot met FT Antwerpen tegen Hasselt: “Jullie land heeft me volledig geadopteerd”

FT Antwerpen heeft de competitiestart niet gemist. De competitieleider neemt het vrijdagavond op tegen Hasselt. In doel kan men rekenen op Joevin Durot. De Fransman is al enkele jaren het betrouwbare sluitstuk van de defensie. “Ik zaalvoetbal intussen al tien jaar in België. De eerste jaren gebeurde dat bij ploegen in Henegouwen (Charleroi, red.), de laatste vier jaar kom ik voor Antwerpen uit. Mensen vragen me wel eens waarom ik nooit naar België ben verhuisd. Familiaal ben ik gebonden aan mijn thuisland. Bovendien zijn afstanden relatief. Van Rijsel naar Antwerpen is 120 kilometer. Toen ik in Charleroi speelde was ik even lang onderweg. Bovendien heb ik enkel op de Antwerpse ring soms last van druk verkeer. Indien ik in Frankrijk zou spelen, zouden de verplaatsingen zelfs veel groter zijn. Tijdens de coronaonderbreking heb ik dat trouwens even gedaan. Neen, ik voel me goed in mijn vel hier, jullie land heeft me volledig geadopteerd.”