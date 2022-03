Joes Oosterlinck kent knap debuut als belofte: “Twee kampioenen kregen mij niet uit het wiel”

Wielrennen beloftenJoes Oosterlinck heeft zijn debuut als belofte in het peloton niet gemist. In de GP Lillers miste hij nog de goede ontsnapping, maar in Haringe kon hij te midden van ervaren eliterenners zonder contract meteen zijn mannetje staan. Het leverde hem aan de finish een knappe vierde plaats op. De komende dagen gaat Oosterlinck in Nederland aan de slag.

In Haringe trof Joes Oosterlinck een pittig parcours. “In de eerste ronde kwam het al tot een schifting. Met zeventien renners sprongen we weg en we bleven voorop. Ik heb zelf geprobeerd om enkele weg te geraken uit die kopgroep, zelfs in de finale. Vooraan zaten kleppers als Belgisch kampioen Tom Timmermans en ex-kampioen van België Rutger Wouters. Vooraf kende ik hen niet echt, maar die Belgische trui zegt voldoende. Wouters behaalde vorig seizoen in een half jaar dertig overwinningen. Ik merkte meteen dat Timmermans een slimme renner is. Desondanks kregen de twee kampioenen mij niet uit het wiel. Ik voelde wel dat ze iets sterker waren. Echt meesprinten zat er niet meer in. Onderweg had ik te veel gegeven. Bij de start had ik niet meteen een goed gevoel. Ik had spierpijn. Wellicht zat ik de dagen voordien te veel in de fitness.”

Manier van koersen

Wordt er bij de beloften anders gereden dan bij de juniores? Joes Oosterlinck vindt niet meteen grote verschillen. “Ik had niet echt het gevoel dat er anders werd gereden. Misschien komt dat later nog. De langere afstand mag op zich geen probleem zijn. Na de koers in Haringe heb ik nog extra getraind op de Zwarte Berg en de Rode Berg. De voorbije winter heb ik goed kunnen werken. Ik werd niet ziek en kon twee keer op stage gaan naar Calpé. De eerste keer was dat individueel, de tweede keer met de ploeg. Haringe was mijn derde koers in het nieuwe seizoen. In Gent-Staden had ik materiaalproblemen. In GP Lillers was ik niet mee, maar werd ik nog achtenveertigste. In Haringe haalde ik voor het eerst de top vijf.”

Olympia’s Tour

De komende dagen trekt Joes Oosterlinck naar Nederland. “Van donderdag tot zondag ben ik aan de slag in Olympia’s Tour. Dat is een rittenwedstrijd bij onze noorderburen met een stevige reputatie. Het gaat om vijf ritten in vier dagen. Er werd ook een ploegentijdrit opgenomen in het programma.”