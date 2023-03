Joeri Vermoesen met Okapi Aalst tegen Den Helder: “We moeten erover waken dat we niemand onderschatten”

voetbal derde provinciale C Simon Vanmarcke en SV Ingelmun­ster winnen weer voor eigen volk: “We blijven in koers voor de eindronde”

Na een uitnederlaag is het de gewoonte geworden van derdeprovincialer SV Ingelmunster om een weekje later met een thuiszege aan te knopen. Ook de voorbije twee weken kenden de Brigands eenzelfde scenario. Na de verliesbeurt in Stasegem werd zaterdagavond opnieuw voor eigen publiek een driepunter gevierd tegen SV Kortrijk.