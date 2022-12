Joeri Poelmans (Lierse) hoopt tegen Dender op tweede opeenvolgende basisplaats: “Ik wist dat mijn kans wel weer zou komen”

Na een één op negen pakte Lierse vorig weekend nog eens de volle buit tegen de beloften van Standard. Vanzelfsprekend was dat een mooie opsteker voor de Pallieters. “Door omstandigheden sprokkelden we in de vorige weken wat minder punten”, blikt Joeri Poelmans terug. “Toch zijn we als groep altijd positief gebleven. Op Standard deden we dan wat we moesten doen: winnen. Zo zitten we weer wat steviger in de beoogde top zes. In 2022 hebben we nog twee matchen op het programma. Als we die goed kunnen afsluiten, zetten we een belangrijke stap in de juiste richting. Zaterdag tegen Dender zullen we alleszins weer scherp moeten zijn. Dender is een ploeg die er graag een strijd van maakt en daar moeten we op voorbereid zijn.”