Joeri Dequevy (KVC Houtvenne) is ambitieus voor bekertreffen tegen eersteklasser FC Knokke: “We kunnen vrijuit voetballen”

“Een heel mooie affiche”, meent ancien Joeri Dequevy. “Zowel voor de club als voor de groep. Het zal zeker niet gemakkelijk worden, maar in de bekercompetitie kunnen er soms rare dingen gebeuren. Verliezen tegen een eersteklasser zou geen schande zijn, maar ik persoonlijk vind dat we ook in Knokke vol voor de overwinning moeten gaan.”

Strijdvaardige taal dus, maar je moet Joeri Dequevy het klappen van de zweep natuurlijk niet meer leren kennen. Met Roeselare, Lierse en Antwerp speelde hij destijds nog meer dan honderd wedstrijden op het hoogste niveau. Momenteel ligt de 34-jarige aanvaller nog onder contract bij moederclub KVC Westerlo, die hem uitleent aan KVC Houtvenne. “Ik ben wel degelijk een speler van Houtvenne”, is Dequevy vastberaden. “En ook voor mij is deze match nog eens een uitdaging om te zien hoever ik sta op mijn leeftijd. (lacht) Ik heb ooit met RWDM één keer in Knokke gespeeld. Het is een gezellig stadion, niet ver van de zee. Ze voorspellen mooi weer, dus het zou wel eens een mooie middag kunnen worden.”

Lef tonen

“Of we ambitieus mogen zijn?”, besluit Dequevy. “We hebben inderdaad een aantal spelers rondlopen die al ervaring hebben op hoger niveau. Maar daar alleen win je geen wedstrijden mee. Voor de jonge gasten is dit ook een kans om zich te meten met een ploeg die op papier sterker is dan ons. Zij zullen het nodige lef moeten tonen. Wij hebben niks te verliezen. We zitten in volle voorbereiding op de competitie. De club heeft zoals bekend een nieuwe start genomen, maar er hangt hier duidelijk een positieve vibe. De technische staf doet heel hard zijn best en we hebben natuurlijk ook wel het geluk dat KVC Westerlo zich achter ons schaart. Alles zit goed, dat voel je. Als we zondag in Knokke een goeie organisatie kunnen neerzetten en zelf vrijuit durven voetballen, acht ik ons zeker niet kansloos.”