Joeri Deleener wil zaterdag minstens 52 keer de Muur oprijden: “Remco Evenepoel heeft me geïnspireerd”

Wat bezielt een renner om 52 keer de Muur op te rijden? Joeri Deleener legt uit. “Remco Evenepoel heeft me geïnspireerd. Hij reed vorig jaar 50 keer de Muur op. Nadien werd dat getal verbeterd, zodat ik nu op minstens 52 beklimmingen moet uitkomen. Vooraf ging ik voor nog meer beklimmingen, maar ik ben recent voor het eerst in drie jaar besmet geraakt door corona. Een slechtere timing kon niet. Ik heb ook ziekteverschijnselen gehad. Sinds deze week zit ik weer op de fiets. Omdat het toch om een zware inspanning gaat, heb ik me laten testen door een sportdokter. Die gaf groen licht. Ik heb wel wat aanpassingen aangebracht. Zaterdag zal ik ten laatste om vijf uur ’s morgens al op de fiets zitten. Dat vroege uur moet me toelaten om wat eerder of vaker een kort rustmoment in te lassen.”

Moskesstraat

Joeri Deleener weet waar hij aan begint. Vorig jaar reed hij honderd keer de Moskesstraat in Overijse op. “Ik kan moeilijk inschatten welk project het zwaarst is. De Moskesstraat is pittig, maar korter. Een rondje was ook slechts twee kilometer. Daartegenover stond het hoger aantal beklimmingen. Nu is een rondje 3,5 kilometer, zodat ik meer kilometers op de teller zal hebben. Ik hoop rond 18 uur de job geklaard te hebben. Het project rond de Moskesstraat was een succes. Ik deed dat om Kom op tegen Kanker te steunen. Dat is nu opnieuw het geval. Heel wat mensen achter het eerste project bleven me steunen.”