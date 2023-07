Joeri Deleener wil 75 keer de Muur van Hoei bedwingen: “Ik zal HLN voor één keer vervloeken”

Voetbal jupiler pro league Sven Kums bereidt zich met AA Gent in Nederland voor op voorrondes Conference League: “We hebben nog enkele weken, dat zal nodig zijn”

AA Gent zit deze week in het noorden van Nederland op stage. De Buffalo’s wonnen er gisteren al met 2-0 van FC Utrecht en kijken zaterdag nog FC Volendam in de ogen. Voor afreis stelde Sven Kums de voorlopige balans van de voorbereiding op. Over de lopende overname kon hij niet veel kwijt. “We horen niet echt iets van bovenaf.”