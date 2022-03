Joeri Degrande komend seizoen trainer van KSCT Menen: “We streven vooral naar een rustig seizoen om ons te herbronnen”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AJoeri Degrande (43) wordt komend seizoen trainer van KSCT Menen dat een doorstart kent in vierde provinciale. Hij is er momenteel jeugdtrainer van de U17 en U6. “De kans om hoofdtrainer te worden, beschouw ik als een eer”, zegt Joeri Degrande.

“Ik ben ondertussen zeven jaar jeugdtrainer bij KSCT Menen en volgde enkele trainerscursussen. De mensen in het nieuw bestuur ken ik al enkele jaren en ik had er altijd een goed gevoel bij.” Joeri Degrande groeide op in Staden en speelde drie jaar in het eerste elftal van SK Oostnieuwkerke. “Daarna droeg ik het shirt van SK Westrozebeke, Sparta Kruiseke en het verdwenen Toekomst Menen”, zegt Degrande.

“Het nieuw bestuur vroeg me of ik wilde trainer worden in vierde provinciale. Mijn twee kinderen spelen voor KSCT Menen. Het is de bedoeling om volgend seizoen zoveel mogelijk met eigen jeugd te spelen. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar we mogen de jongeren ook niet voor de leeuwen gooien.”

“Ik hoop dat er een paar beloften gaan blijven en er misschien spelers die hier twee à drie jaar zijn vertrokken en ergens op een dwaalspoor zitten, terugkeren naar het Vaubanstadion. We streven vooral naar een rustig seizoen. Zodat we ons kunnen herbronnen. Het belangrijkste is dat de jeugdwerking verder gaat, met als heel mooi doel door te stromen naar het eerste elftal. Misschien breken er een paar spelers van de U17 of U19 door.”

“Bij de U17 tel ik veel studenten aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Het voetbal komt bij sommigen niet op de eerste plaats. Ergens wel te begrijpen. Enkelen zouden wel de stap naar het eerste elftal kunnen zetten.

Het huidig bestuur gooide om diverse redenen de handdoek in tweede nationale. “Ik denk dat veel clubs het financieel moeilijk gaan krijgen”, zegt Degrande. “Corona zorgde bij de jeugdspelers voor een basisachterstand, want er waren lang geen trainingen en wedstrijden.”

Joeri Degrande krijgt alvast een mooie kans. “Het zat altijd in mijn achterhoofd om te werken met jeugd”, klinkt het. “Ergens trainer van de beloften worden, was mijn hoogste doel. Ik weet van mezelf dat ik als trainer zeker nog stappen te zetten heb. Het is ook aan mij om als trainer beter te worden en er op een rustige manier iets van te maken.”

