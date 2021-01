Joeri Coomans (FC Averbode-Okselaar) ziet zijn debuut als trainer door corona wellicht uitgesteld worden: “Jammer, want ik keek ernaar uit”

“Héél jammer”, aldus Coomans. “Voor mij persoonlijk dan toch, want ik keek ernaar uit en ik was erop voorbereid. Maar de gezondheid van iedereen primeert, dus ik denk dat het de beste beslissing zou zijn om de huidige competitie stop te zetten. Ook al is het nog niet officieel, iedereen gaat daar nu toch wel vanuit. Voetballen zonder kantine, zonder inkomsten en zonder beleving? Dat lijkt voor de meeste clubs echt niet haalbaar.”

Mooie herinneringen

Joeri Coomans (39) hangt de schoenen dus definitief aan de haak. Hij kan terugblikken op een mooie carrière. “Ik heb zeven mooie jaren meegemaakt bij Turnhout”, klinkt het bij de laureaat van de Zilveren Voetbal in 2014. “En nadien nog drie jaar Verbroedering Geel. Mijn beslissende strafschop in de bekercompetitie op Anderlecht, tegen Daniel Zitka, was een van mijn hoogtepunten. Anderlecht speelde toen met al zijn vedetten, maar wij wonnen na verlengingen met penalty’s. Ik heb ook nog eens gescoord op Standard en tegen KV Mechelen. Mooie herinneringen.”

En nu dus de stap naar het trainerschap? “Sneller dan verwacht”, geeft Coomans toe. “Ik krijg van FC A-O de kans om mij te bewijzen als coach. Dat apprecieer ik enorm. Het is nu aan mij om ze te grijpen. Ik ken het huis en de spelers heel goed. We gaan er samen iets moois van proberen te maken.”

Goede leermeesters

“Of ik iets geleerd heb van mijn vroegere trainers? Uiteraard. Van iedereen pik je wel iets op. Zowel de goede als de slechte dingen. Zo heb ik Peter Maes nog drie jaar lang als trainer gehad. Jos Heyligen was zowat een tweede vader voor mij. En ook Kurt Van De Paar was een goede leermeester. Dat ga ik allemaal op korte termijn proberen mee te nemen, maar praktisch gezien is het op dit moment natuurlijk niet simpel om alles geregeld te krijgen. De meeste contacten verlopen telefonisch. Ik hoop dat we de huidige kern kunnen behouden en met twee of drie gerichte versterkingen zouden we volgend seizoen wel weer voldoende gewapend moeten zijn om bovenaan mee te draaien.”