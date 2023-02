Joenes Kasmi (KRC Harelbeke): “Niet mijn beste match, maar het doet deugd dat ik beslissend kon zijn”

“Ik vond de eerste helft vrij gelijkopgaand, weliswaar met de betere kansen voor Wetteren”, begon Joenes Kasmi zijn wedstrijdanalyse. “Aan alles voelde je dat het een hele belangrijke match was. Wetteren kon ons op zeven punten zetten, wij konden tot op één punt van hen terugkomen. De eerste 45 minuten hadden ook wij enkele kansjes. Ik kon er eentje van verzilveren. Daar was wat geluk mee gemoeid, dat moet ik toegeven. De bal bleef wat hangen in de grote rechthoek en ik kon afronden.”

Na negentig minuten bleek dat het beslissende doelpunt te zijn. “Na de pauze drong de thuisploeg steeds feller aan”, ging Kasmi voort. “De ruimtes werden groter. Kyeremeh verscheen eens één op één met de thuisdoelman. Ook Wetteren kreeg een enorme kans, maar Sören Dutoit hield ons recht. Op fysiek vlak was het zondagnamiddag een hele lastige partij. Ik ben blij dat ik ze kon beslissen. Het was mijn tweede doelpunt dit seizoen. Op Oudenaarde nam ik de eerste van vier goals voor mijn rekening.”

Mentaal lastig

“Dit is mijn tweede campagne in de A-kern van Harelbeke. Ik heb nog niet bijgetekend, maar de kans is groot dat ik weldra zal verlengen. We gaan er alles aan doen om in tweede nationale te blijven. Op dat vlak is het zaterdag thuis tegen Torhout weer een belangrijke wedstrijd.”