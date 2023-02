Joenes Kasmi (KRC Harelbeke): “Niet mijn beste match, maar doet deugd dat ik beslissend kon zijn”

“Ik vond de eerste helft vrij gelijkopgaand, weliswaar met de betere kansen voor Wetteren”, begon Joenes Kasmi zijn wedstrijdanalyse. “Aan alles voelde je dat het een hele belangrijke match was. Wetteren kon ons op zeven punten zetten, wij konden tot op één punt van hen terugkomen. De eerste 45 minuten hadden ook wij enkele kansjes. Ik kon er eentje van verzilveren. Daar was wat geluk mee gemoeid, dat moet ik toegeven. De bal bleef wat hangen in de grote rechthoek en ik kon afronden.”

Mentaal lastig

“Ik heb een moeilijke periode achter de rug, niet alleen fysisch, maar ook op het mentale vlak”, gaf Kasmi toe. “Vorig seizoen scoorde ik drie keer. Nu zit ik na een paar weken al aan twee doelpunten. Zondag zette onze trainer mij op de ‘tien’. Hij gaf Charles Noppe een opdracht op de rechterflank. Een tactische keuze. Vorig seizoen speelde ik ook enkele keren op die positie. Helemaal nieuw was de taak niet. Ik speelde zeker niet mijn beste match, maar dat ik beslissend kon zijn doet deugd. Dit is mijn tweede campagne in de A-kern van Harelbeke. Ik heb nog niet bijgetekend, maar de kans is groot dat ik weldra zal verlengen. We gaan er alles aan doen om in tweede nationale te blijven. Op dat vlak is het zaterdag thuis tegen Torhout weer een belangrijke wedstrijd.”