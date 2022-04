Joëll De Smet (Avanti Stekene) wil komaf maken met slechte reeks: “Als we blijven aanmodderen, moeten we ons voor volgend seizoen serieuze vragen stellen”

VOETBAL DERDE NATIONALE AVier nederlagen op rij, niet meer gewonnen sinds 20 februari, 1 op 15. De topvijfambities op één maand tijd de vuilbak in gegooid. Wat is er loos in Stekene? Avanti lijkt aan te modderen. “Maar we hebben nog vier à vijf punten nodig om écht comfortabel te zijn”, waarschuwt Joëll De Smet.

Het is te opvallend om te negeren. Voor Nieuwjaar verloor Avanti Stekene 6 van zijn 16 wedstrijden, na Nieuwjaar ging het in liefst 4 van de 9 wedstrijden de boot in. En nu zelfs vier keer op rij: 0 op 12 tegen Wolvertem-Merchtem, Torhout, Oostkamp en Voorde-Appelterre. Ter vergelijking: in de heenronde pakte Avanti 6 op 12 tegen dezelfde tegenstanders. “Toch geloof ik niet dat er in vergelijking met toen zo veel veranderd is,” klink het bij verdediger Joëll De Smet. “Ik heb niet echt een verklaring voor die mindere periode. Al mogen we vergeten dat er nederlagen tegen Torhout en Oostkamp tussen zaten. Dat nuanceert het verhaal enigszins een beetje.”

‘t Zijn vooral de nederlagen in Wolvertem en Voorde-Appelterre die coach Van Oost zwaar op de maag zullen liggen - in Torhout en Oostkamp reken je een verlies misschien zelfs in. De Smet: “In de eerste helft op Wolvertem-Merchtem toonden we nochtans dat we nog steeds kunnen voetballen door een heel degelijke eerste helft te spelen. Met goed voetbal, veel kansen en een solide verdediging. We hadden zelfs meer dan één keer moeten scoren.”

Alleen konden de Stekenaars dat geen 90 minuten volhouden. “Na de rust toonden we een volledig ander gezicht”, geeft De Smet toe. “Die was zo ondermaats dat onze eerste helft volledig ondergesneeuwd werd. Tja, waaraan ligt dat? Je verliest je kwaliteiten niet op een kwartiertje tijd, denk ik.”

Motivatie

Een (onbewust) gebrek aan motivatie kàn een mogelijke oorzaak zijn - Avanti heeft nog weinig om voor te strijden. “Voor mij speelt dat totaal geen rol”, weerlegt De Smet, die evenwel niet voor z’n ploegmakkers wil spreken. “Ik voel dat niet bij de anderen, maar dat betekent niet dat het onbewust geen invloed heeft. Dat kan ook voor mij zo zijn. Al was ik op Wolvertem heel slecht gezind na de tegentreffers. (grinnikt) Dat zegt iets over de manier waarop ik in die wedstrijden sta.”

Dat de Stekenaars aan een reeksje eindeseizoensmatchen bezig zijn krijg De Smet bijgevolg niet over de lippen. “Ten eerste zijn we het onszelf verplicht zijn om het onderste nog uit de kan te halen”, zo vindt-ie. “Al was het maar om het seizoen met een goed gevoel af te sluiten. Want als je nog vijf wedstrijden aanmoddert, moeten we ons met het oog op volgend seizoen enkele serieuze vragen stellen.”

Bovendien is Avanti mathematisch nog niet gered - de kloof met een barrageplaats is 11 punten. De Smet: “We hebben nog enkele punten nodig om écht comfortabel te zijn. Er wordt altijd gezegd dat je 40 punten nodig hebt om je te redden en wij hebben er slechts 33 op dit moment. Als je bijvoorbeeld ziet dat Eppegem nog maximaal op 37 punten kan komen, dan hebben wij er ook nog vier à vijf nodig, hé.”

Rhodienne-De Hoek

Daarvan zouden De Smet en co. zaterdag in principe al drie punten moeten kunnen sprokkelen. Wie dit seizoen Rhodienne-De Hoek, allerlaatste met 20 punten, ontvangt, mag vrijwel zeker een overwinning bijschrijven - enkel Sint-Niklaas ging op er op eigen veld tegen onderuit. Zulke wedstrijden moet Avanti gewoon winnen, beseft De Smet. Hij schudt z'n ploegmakkers wakker: “Een zege zou iedereen deugd doen, dus ik hoop dat we allemaal nog eens scherp gefocust zijn. We hebben nood aan en sterke ploegrestatie”, besluit de verdediger. “Met leuk voetbal én drie punten.”

Lees ook: voetbal in derde nationale A