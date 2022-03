Joel Sese Movoto en Rhodienne-De Hoek trekken naar Stekene en hebben dringend punten nodig: “Dat we in de heenronde gelijkspeelden, geeft vertrouwen”

Rhodienne-De Hoek heeft met nog vijf wedstrijden op het programma opnieuw de rode lantaarn op zak. De derdenationaler gaat zondag op zoek naar punten op bezoek bij Stekene. Drie punten meer of minder maakt in de slotfase van het seizoen een wereld van verschil.

Vorig weekend raakte Rhodienne-De Hoek in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Svelta Melsele. “We hielden er een dubbel gevoel aan over”, doet Joel Sese Movoto het verhaal. “We moesten ons herpakken na de 5-0-nederlaag tegen Eppegem.”

“We deden dat ook, maar hadden de overwinning moeten pakken. We zijn blij met dat punt, maar het hadden er drie moeten zijn. Waar het dan verkeerd liep? De laatste pass was vaak niet goed. De keuzes die we maakten voor het doel waren altijd verkeerd.”

Sese Movoto bracht Rhodienne-De Hoek vlak voor de pauze nochtans op voorsprong. “Klopt. Ik vond het wel een mooie doelpunt. Stiens trapte naar het doel, ik anticipeerde goed en kon de bal op het juiste moment raken. In de tweede helft zette Melsele meer druk. Een bal ging voorbij onze hele verdediging en zo in doel.”

Geen mentale tik

“Hoe ik die resterende vijf wedstrijden bekijk? Ik bekijk match per match, maar met de ploeg en de technische staff willen we goed eindigen en hopelijk met zoveel mogelijk punten. Het feit dat we laatste staan, is voor mij helemaal geen mentale tik. Als je het bekijkt qua punten dan kan één wedstrijd alles veranderen onderaan het klassement.”

“Op zich zijn we de afgelopen weken goed bezig. Alleen die 5-0 tegen Eppegem was zeer moeilijk om te accepteren. Voor de rest blijven we hard trainen.”

“Wat de reden voor die 5-0 was? Zelf speelde ik toen niet, maar we waren gewoon veel te nonchalant. Het was ook een moeilijke week voor de technische staff, want T1 Dieter Van Dionant kreeg te horen dat hij hier volgend jaar geen trainer meer is. Hij had het moeilijk en iedereen was wel geschrokken, zeker van de timing van het nieuws.”

Quote Er is zeker weten wat mogelijk Joel Sese Movoto

“Dieter vroeg om alles te geven en dat gaan we proberen. Dit weekend gaan we op kunstgras moeten spelen. Hopelijk kunnen we de punten mee naar huis nemen. Waar de sleutel zal liggen? Ik denk dat als we blijven spelen zoals we doen, weinig kansen weggeven en als de laatste pass aankomt dan komt het zeker in orde.”

In de heenronde werd het 1-1. “Er is dus zeker weten wat mogelijk. Het geeft vertrouwen. We hebben goede trainingen achter de rug en hopelijk kunnen we zondag punten pakken”, besluit Sese Movoto.