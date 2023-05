Joël Schingtienne (20) maakte debuut bij OHL: “Ik heb hard gewerkt voor deze kans”

voetbal jupiler pro league Thomas Van den Keybus bezorgt Westerlo diep in blessure­tijd nog een punt op Sclessin: “De juiste reactie getoond”

KVC Westerlo heeft zaterdagavond op Standard zijn eerste puntje in de Europe play-offs uit de brand gesleept. De manier waarop was best wel opmerkelijk. Met twee treffers van Jordanov en Van den Keybus werd pas diep in blessuretijd nog een 2-0-achterstand goedgemaakt (2-2).