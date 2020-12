Joel Banks (Maaseik): “Ik wil tegen Ankara revanche voor de verliesmatch”

Volleybal CEV-cupMaaseik stapte maandag op het vliegtuig richting Gran Canaria. Niet om er te genieten van de Spaanse winterzon, wel om er zich te kwalificeren voor de halve finale in de CEV-Cup. De Maaslanders spelen dinsdag tegen Ankara, het nummer vijf in Turkije en de ploeg van ex-spelers Nicola Bruno. Bij winst neemt Maaseik het donderdag op tegen de winnaar van het duel tussen Las Palmas en Galatasaray.

Minder dan 36 uur na de verrassende nederlaag tegen Menen, ging de Maaseikse focus helemaal richting Europa. Na de uitschakeling in de Champions League trekken de Maaseikenaars naar de CEV-cup, de competitie waarin Maaseik al drie keer de finaleronde speelde. In 2010 bereikte het team van toenmalig trainer Vital Heynen voor het laatst de Final Four die het in eigen zaal organiseerde. Greenyard, toen nog Noliko, verloor de halve finale tegen het Russische Odintsovo, maar pakte wel een knappe derde plaats na winst tegen Piacenza uit Italië. Het was meteen de laatste Europese prijs voor de Limburgers.

Abonnement op Champions League

De voorbije negen seizoenen trad Maaseik telkens aan in de Champions League. Sinds de hervorming van die competitie krijgen de Limburgers het ticket niet zomaar. Maaseik plaatste zich al twee keer via een korte voorronde, dit seizoen gebeurde dat niet, maar is er het vangnet van de CEV-Cup. De Europacup 2 mag dan al minder tot de verbeelding spreken dan de Champions League, de tegenstanders zijn daarom niet minder sterk. Italiaanse of Poolse ploegen zijn er niet bij, maar met Moskou en Sint-Petersburg staan er wel twee stevige teams uit Rusland op de tabellen. Maaseik komt één van die teams ten vroegste in de halve finale tegen.

Banks kent zijn ploeg

Voor het zover is, moeten de troepen van Joel Banks voorbij Ankara en daarna thuisploeg Las Palmas of Galatasaray. De generale repetitie tegen Menen was geen succes, maar Joel Banks zag toch wat hij wilde zien. “We hadden alles in handen om de wedstrijd te winnen. Dat gebeurde niet, jammer, maar geen man overboord. We speelden in functie van het Europese programma. Ja, ik wilde weten wat ik mijn ploeg kon verwachten. Daarnaast heb ik een aantal spelers gespaard met het oog de CEV-cup. Ik heb gezien wat ik wilde zien. Ik weet op wie ik dinsdag en donderdag kan rekenen. Ik verwacht een duidelijk antwoord”, vertelt Banks.

De Maaseik-spelers moesten voor het vertrek in de luchthaven van Dusseldorf lang in de rij staan voor de vlucht naar Gran Canaria. Speelt corona dan voortdurend door de hoofden? “Je bent altijd voorzichtig, maar een buitenlandse trip is toch net iets anders dan de vertrouwde bubbel in Maaseik en bij uitbreiding de Belgische competitie”, klinkt het bij Just Dronkers. “We moeten gewoon opletten, maar het risico op een besmetting is inderdaad groter. Dat is gelukkig niet onze grootste zorg. Twee keer winnen, daar moeten we mee bezig zijn.”