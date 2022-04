Joedrick Pupe (Winkel Sport): “Reeds acht matchen ongeslagen!”

De 24-jarige Joedrick Pupe, Bruggeling en beroepshalve magazijnier, heeft het alvast naar zijn zin op Ter Schueren. “Alles loopt naar wens”, lacht Joedrick Pupe. “Ik heb voor volgend seizoen reeds bijgetekend want Winkel is een heel leuke en familiale club. Eerste nationale is ook een heel mooie reeks en momenteel zijn we uitgegroeid tot een heel stevige middenmoter. Niemand had dit voor aanvang van het seizoen durven te voorspellen maar ondertussen kunnen we toch met een gerust gemoed dat laatste competitieschuifje aanpakken.”

Mooie reeks

“Ondertussen zijn we aan een schitterende reeks bezig”, gaat Joedrick Pupe verder. “We zijn nu al acht matchen na elkaar ongeslagen en dat is in onze reeks toch een heel sterke prestatie. Door die 16 op 24 hebben we ook een stevige stap voorwaarts gezet in het klassement en staan we nu op een mooie en gedeelde zevende plaats. Bij aanvang van de competitie was het behoud doelstelling nummer één en met nog vier matchen voor de boeg zijn we nu al zo goed als zeker van een verlengd verblijf in eerste nationale. De kloof met barragist Rupel-Boom bedraagt nu al negen punten zodat we ons niet echt meer zorgen moeten maken. Mathematisch zijn we nog niet zeker van het behoud maar met een dergelijk doemscenario zijn we echt niet bezig. We zitten in een goede mood en willen dan ook in schoonheid deze campagne afsluiten.”