Jody Vangheluwe en Club YLA ontvangen nieuwkomer Woluwe: “Winnen is een must”

Club YLA boekte tot dusver vijf overwinningen, maar liet in de laatste vijf matchen een teleurstellende vier op vijftien noteren. Vorige week werd de start van het nieuwe kalenderjaar eveneens wat gemist en liet blauw-zwart een unieke kans op de derde stek in het klassement liggen. Het ticket voor play-off 1 blijft echter binnen handbereik.

Geen enkel punt cadeau

“We hopen nu toch wel de drie punten in eigen huis te kunnen houden”, vertelt Jody Vangheluwe. “Eigenlijk moeten we zelfs durven stellen dat het een must is, al zal het zeker weer niet makkelijk worden. Woluwe bewees vorige week al een stugge tegenstander te zijn, die er ook altijd voluit voor gaat. We botsten toen op een defensief blok en misten wat creativiteit om hen te verontrusten. Verdedigend was het zeker niet slecht, maar aanvallend zullen we toch een tandje moeten bijzetten.”

“Zo zie je maar dat elke match gespeeld moet worden en dat we in deze reeks geen enkel punt cadeau zullen krijgen”, gaat Vangheluwe voort. “Als jonge ploeg is het in zekere zin logisch dat er nog geen constante in onze prestaties zit, al lieten we dit seizoen toch al heel wat mooie dingen zien. Wij gaan sowieso ook alles op alles zetten in de strijd om de drie belangrijke punten met het oog op onze plaats in de top vijf. We hebben het onszelf misschien wel iets moeilijker gemaakt, maar er is zeker nog niks verloren”, aldus de 24-jarige flankspeelster, helemaal terug op niveau na maandenlange blessureleed en dromend van het EK met de nationale ploeg.

Red Flames

“Het doet enorm veel deugd om weer tussen de lijnen te staan na mijn zware knieblessure. Vanaf de flank is het leuk om de ploeg iets te kunnen bijbrengen met een assist of een doelpunt, al maakt het eigenlijk niet uit wie dat doet. Zolang we de drie punten maar pakken. Ik heb heel hard gewerkt tijdens mijn revalidatie en pluk daar nu de vruchten van. Ik doe altijd mijn uiterste best en zie wel wat er nog volgt. Ik ben overtuigd dat goede prestaties altijd opgemerkt worden en droom inderdaad van een selectie voor een groot kampioenschap met de Flames. Ik zal elke dag hard blijven werken om de beste versie van mezelf te worden”, klinkt het tot besluit.

