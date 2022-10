Jody Timperman en Zarren missen seizoensstart: “Kunnen en moeten veel beter doen”

Zarren begon het seizoen met een 1-4-nederlaag tegen zowel Koksijde-Oostduinkerke als Handzame. Nadien volgde een 1-1-gelijkspel tegen Kortemark, waarna met 2-0 werd gewonnen tegen Gistel. “Je ziet: ons spelpeil gaat een stijgende vormcurve aan”, lacht de 29-jarige Timperman ons toe. “Serieus: we startten inderdaad ondermaats aan het seizoen. Dat kwam toch wel als een verrassing, want onze voorbereiding verliep best goed. Op de eerste speeldag kwamen we te kort om titelfavoriet Koksijde-Oostduinkerke een peer te stoven. De nederlaag de week nadien in de derby tegen Handzame kwam harder aan. We hadden ons mispakt aan de tegenstander en slaagden er niet in om ons eigen spel te spelen. We waren te soft in de duels en toonden te weinig lef. Ook de week nadien tegen Kortemark waren we in datzelfde bedje ziek. Tegen Gistel was het al iets beter, maar we hebben nog steeds ons gebruikelijk niveau niet gehaald. We kunnen en moeten veel beter doen.”