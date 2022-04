Jochen Sucaet viert rentree bij Menen met verrassende zege op Harelbeke: “Winst op karakter en mentaliteit”

Voetbal Tweede provinciale B Oost-Vlaanderen Koen Vanden Houten ziet titel­strijd tussen Sottegem en Borsbeke ongemeen spannend blijven: “Wel eens stevig gevloekt”

Nog maar zelden is een titelstrijd zo spannend geweest als dit seizoen in tweede provinciale B. Na het gelijkspel van Sottegem zaterdagavond tegen ploeg in vorm Zeveren moest de enige overgebleven concurrent Borsbeke zondag minstens even goed doen om in het zog te blijven. De Zebra’s keken tot in blessuretijd tegen een 1-0-achterstand aan op Denderleeuw, maar de ingevallen De Geyter bracht in minuut 93 de bordjes in evenwicht. Het verschil bovenaan het klassement blijft hierdoor twee punten. Borsbeke en Sottegem spelen in de slotmach tegen elkaar.

13:26