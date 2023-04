Jochen Sucaet (KVE Aalter) na 1-1-gelijkspel tegen Avanti Stekene: “Teleurstelling overheerst, maar geloof in goede afloop blijft”

Samoise scoort opnieuw voor Gent tegen KV Mechelen: “Mijn ploegmaats zeiden dat ik meer moest schieten”

AA Gent heeft op de slotspeeldag alles nog in eigen handen in de strijd om play-off 1. De Buffalo’s hadden dankzij het puntenverlies van Club Brugge voldoende aan een 1-1 gelijkspel op Mechelen om op plek vier te blijven. Het Gentse doelpunt werd gescoord door Matisse Samoise, die nochtans in een vormdip zat de laatste weken. Zijn laatste goal dateerde van oktober, de tegenstander? Ook KV Mechelen.