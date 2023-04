Jochen Sucaet (KVE Aalter) na 1-1-gelijkspel tegen Avanti Stekene: “Teleurstelling overheerst, geloof in goede afloop blijft”

“Op voorhand ben je enkel tevreden, omdat dit je echt wel vooruit helpt in de strijd om het behoud. Maar na negentig minuten is de conclusie dat je niet ontevreden mag zijn met een gelijkspel. Wij namen de eerste helft voor onze rekening en hadden net zo goed een mooiere bonus kunnen hebben. Ik verlengde een hoekschop van Emre Dönmez in doel, maar een tweede doelpunt behoorde zeker tot de mogelijkheden. Er waren kansjes voor Jens Hoornaert en Dönmez en de jonge ref nam zijn verantwoordelijkheid niet toen Dönmez gehaakt werd in de zestien.”

Teleurstelling

Aalter slaagde er niet in om de voorsprong vast te houden. Een gelijkspel of winst, een wereld van verschil. “We hadden het in de tweede helft niet onder de markt en eigenlijk valt er op het gelijkspel niks af te dingen. Na afloop is de teleurstelling natuurlijk groot. Maar we proberen dit gelijkspel zeker positief benaderen. Misschien blijkt het bij de eindafrekening van goudwaarde. Het is niet vandaag dat we een stap dichter bij de degradatie komen. In de heenronde pakten we maar zes punten en dan mag je trots zijn dat je op twee speeldagen van het einde nog in de race blijft voor het behoud.”

Wervik

Veel zal afhangen van het resultaat in Wervik en dat beseft ook Sucaet. “Volgende week speelt Drongen op Eppegem en die ploeg brengt vooral tieners in lijn. Zij pakken dus de volle buit. Voor ons blijft het zo dat we ons lot in eigen handen houden. Met zes op zes redden we het. En als Wervik vanmiddag verliest, zijn we bij winst volgende week zeker van de redding. Ja, het geloof in de goede afloop blijft intact.”