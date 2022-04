Jochen Sucaet (KSCT Menen) viert wederoptreden met een verrassende zege: “We haalden het puur op karakter en mentaliteit”

De ervaren Jochen Sucaet was er vier wedstrijden niet bij en mocht zijn wederoptreden vieren met een klinkende zege. Halfweg maart viel hij op Sparta Petegem uit met een spierscheur aan de kuit. Komend seizoen speelt Sucaet voor eersteprovincialer Eendracht Aalter.

“Ik woon in Brugge en op een kwartier tijd is het dichtbij huis”, zegt de ex-speler van onder meer KVK Westhoek, Winkel Sport en VW Hamme. “Er was interesse van twee à drie ploegen. Aalter is een ambitieuze ploeg die graag zou promoveren naar derde amateur. Ze staan momenteel derde. Ik heb er alvast zin in. Voetballen in een andere provincie wordt voor mij eens wat anders.”

In het Vaubanstadion droeg Jochen Sucaet (32) zaterdagavond weer de aanvoerdersband. “Dat we wonnen is een verrassing maar het is verdiend”, benadrukt hij. “We haalden het puur op karakter en mentaliteit. Deze zege doet deugd aan de groep.”

Trainer Bruno Derveaux van KRC Harelbeke schrapte donderdag de training en de spelersgroep van de Ratten trok naar de …paasfoor in Kortrijk. “De coach had gevraagd om van in de eerste minuut bij de les te zijn”, zegt gewezen eersteklasser Ernest Nfor. “We waren gewaarschuwd. Menen had thuis gewonnen tegen SV Oudenaarde.”

Blessure Toye

“Het was niet onze beste dag. Tegen ploegen onderaan is het altijd moeilijk. We kwamen op achterstand en werd het moeilijker en moeilijker. We moesten risico’s gaan nemen. De tegenstander was meer gemotiveerd.” De risico’s werden tijdens enkele snelle counters afgestraft. Eerst scoorde de kleine Amini, twee minuten later zorgde hij voor de assist, legde breed en Bamenga trapte van dichtbij binnen. Volgens de coach van de bezoekers was de vierde goal buitenspel.

Na een fout op Vandekerckhove wees ref Zeebroek naar de stip. Doelman Degruyter redde de penalty van aanvoerder Vandenbroucke, in de rebound scoorde Nfor. Toye viel geblesseerd aan de rechterenkel uit. Bij de thuisploeg viel Emile Degruyter (18) in. Hij tekende voor Harelbeke. Emile is de broer van doelman Benoit Degruyter die voor komend seizoen nog geen onderdak heeft. “Eerstdaags zet ik mijn krabbel”, klinkt het. Draaischijf Bochet was voor de tweede week op rij uit.