Jochen Deweer (Dovy Keukens-FCC): “Voorzitter Frans Delameilleure gelukkig maken met vijf tot tien zeges”

Voorzitter Frans Delameilleure ziet een interessante evolutie rond z’n team. “Vroeger waren we een kleine ploeg, renners kwamen liever niet naar Dovy Keukens-FCC”, vertelde hij tijdens de voorstelling in Roeselare. “Nu vragen de renners zelf om naar onze ploeg te komen. Wat betekent dat we stilaan wat groter worden. Nooit eerder hadden we 25 renners. We mikken op vijf tot tien zeges. Daar mag een interclub uit de Beker van België bij zijn. Of een interclub in eigen provincie. Zodat we nog eens op Focus-WTV te zien zijn.”