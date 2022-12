Jochem Nelen en Brasschaat sluiten 2022 af met fraaie 24 op 27: “We willen zo lang mogelijk meedoen voor de prijzen”

voetbal tweede provinciale BBij Brasschaat kunnen ze met een goed gevoel aanschuiven aan de feesttafel. Jochem Nelen en co. boekten zaterdagavond in de topper thuis tegen Weelde (2-0) niet alleen hun vierde zege op rij. Dankzij die achtste overwinning in negen matchen komen de troepen van coach Guy Van Bergen ook naast leider White Star, dat weliswaar twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Brasschaat had de heenmatch tegen Weelde, dat vierde staat, nog verloren met 3-1. “Daarom waren we er ook op gebrand om revanche te nemen”, vertelt aanvaller Nelen. “Bovendien telde Weelde voor dit weekend amper één punt minder dan wij, waardoor we wisten dat we een goede zaak konden doen. Daarnaast was de zege ook gewoon verdiend. Net als de afgelopen weken hield onze keeper ons op een bepaald moment wel recht, maar al bij al waren wij wel de gevaarlijkste ploeg.”

Met open armen ontvangen

Nelen opende zaterdag na een dik halfuur de score voor Brasschaat. “Het was al mijn achtste treffer en dat terwijl ik toch nieuw ben hier. Al heeft mijn aanpassingsperiode niet lang geduurd. Integendeel zelfs. Na twee mooie jaren bij Wuustwezel hebben ze me ook bij Brasschaat direct met open armen ontvangen, waardoor ik me hier heel snel thuis voelde.”

Voor Brasschaat was het afgelopen weekend de vierde opeenvolgende zege. “Dat niet alleen. Van onze laatste negen matchen hebben we er maar liefst acht gewonnen. We zitten dus duidelijk in een heel goede periode. Daarom is het eens zo leuk dat we ook onze laatste wedstrijd van het jaar tot een goed einde hebben kunnen brengen. Op die manier hebben we onszelf een mooi eindejaarscadeau gegeven en kunnen we met een goed gevoel de winterstop in.”

Op kop in tweede periode

Nelen hoopt ook na Nieuwjaar de lijn van de afgelopen maanden te kunnen doortrekken met Brasschaat. “Voor het seizoen hadden we niet echt een doelstelling uitgesproken, maar ondertussen mogen we toch best ambitieus zijn. We staan tenslotte niet voor niks op kop in de tweede periode. Het is in elk geval de bedoeling om zo lang mogelijk mee te doen voor de prijzen. We beschikken bijvoorbeeld niet alleen over ontzettend veel kwaliteiten. De sfeer in de groep is ook top, waardoor we voor elkaar door het vuur gaan.”

