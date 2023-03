Jobbe Dirkx (Bocholt VV): “Elke training wat beter worden”

Voetbal Tweede Nationale BLeuke tijden aan de Bocholtse Damburg waar de zwart-witte helden dezer dagen kunnen nagenieten van een aardige negen op negen. Niet te lang echter, zaterdag staat immers alweer een trip richting Merksem en een partijtje tegen het lokale City Pirates op het menu. Jongeling Jobbe Dirkx zal er alvast alles aan doen om nadien wederom de feestbus richting thuis te nemen. Echter, 19 prille voetbalzomers of niet, de verdediger uit As laat zich niet verleiden tot stoere taal.

“Welk ook de voorbije uitslagen waren, zaterdag is het gewoon weer ernst. Match per match en nadien zien we wel waar het schip strandt”, aldus de jongeman die na zijn jeugdopleiding bij Lommel SK richting Bocholt VV verhuisde, vorig jaar de neus aan het venster stak en zich dezer dagen een vaste waarde toont in het basisteam van coach Tom Vandervee.

“Men zegt dat onze moeizame start veel te maken had met de jeugdige samenstelling van onze spelersgroep. Zou kunnen kloppen, maar als je dan ervaart met welke gretigheid die jonge kerels aan de slag blijven, hun kansen grijpen en intussen helemaal ‘mee’ zijn ,geeft me dat veel vertrouwen. Tel daarbij de manier waarop de oudere spelers ons begeleiden en hun ervaringen delen en dan lijkt het alsof je elke training een betere voetballer wordt. Heerlijk hoor.”

“Men zegt dat we dit seizoen een ietwat vreemd parcours van vallen en opstaan hebben afgewerkt. Dat is ook zo, maar als je elke week de uitslagen bekijkt, is dat voor zowat alle ploegen het geval. Zowat iedereen kan van iedereen winnen of verliezen. Wat dit ongetwijfeld een boeiende reeks maakt voor de neutrale toeschouwer, maar voor ons betekent dat we er gewoon elke match moeten staan. Ook zaterdag in Merksem.”

Geen eenvoudige opdracht

“City Pirates? Dat is de ploeg die we tijdens de heenronde vlotjes naar af stuurden, maar intussen toch wat anders blijkt dan een hapklare brok. Ze boekten de voorbije tijd enkele mooie resultaten en het wordt voor ons geen eenvoudige opdracht. Als een ploeg uit de subtop het opneemt tegen een staartploeg lijkt iedereen al vooraf zijn conclusies te trekken, maar dat zullen wij in geen geval doen.”

“Bocholt VV is niet alleen een hele mooie, maar vooral ook een ambitieuze club. Je weet dat het behalen van een eindrondeticket hier ‘normaal’ lijkt, maar toch ondervinden we geen druk van bovenaf. Ik zie het zo, we gaan gewoon voor het best mogelijke en dan zullen we hopelijk wel uitkomen waar het hoort. Uiteindelijk streeft deze club natuurlijk naar een promotie en dat is voor mij niet anders. Is dat dus misschien niet weggelegd voor het huidige seizoen, dan maar het volgende. Ik wil er alleszins bij zijn.”

