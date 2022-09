João Silva en KV Kortrijk zijn niet opgewassen tegen een hyperefficiënt KV Mechelen: “Een bittere pil om te slikken”

Voetbal Jupiler Pro LeagueOpnieuw een thuisnederlaag voor KV Kortrijk. De Kerels gingen tegen KV Mechelen met 1-4 de boot in. De troepen van Adnan Custovic moeten zich dringend herpakken, maar makkelijk wordt dat niet. De West-Vlamingen trekken volgende week naar Anderlecht en na de interlandbreak komt Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion.

Niemand verliest graag en zeker niet met zware 1-4 cijfers. Centrale verdediger João Silva was dan ook duidelijk aangeslagen na de wedstrijd. Hij kreeg andermaal het vertrouwen van zijn coach, maar de Portugees kende een lastige avond. Julien Ngoy was namelijk een ware gesel voor de KVK-defensie. “Dit is een bittere pil om te slikken”, aldus SIlva. “We kregen te gemakkelijk enkele doelpunten tegen. Het doet pijn, want het eerste halfuur waren we minstens de evenknie en konden we zelfs een paar keer dreigen.”

Voor de 23-jarige Portugees was het zijn tweede basisplaats van het seizoen. Hij kwam in de ploeg door het uitvallen van Aleksandar Radovanovic. “Ik wil zo veel mogelijk minuten maken en dus was het leuk om opnieuw aan de aftrap te verschijnen. Helaas konden we dit keer niet aan het langste eind trekken, maar we moeten deze week hard werken op training. Zondag willen we de drie punten meenemen naar West-Vlaanderen.”

Anderlecht

Silva hoopt de overwinning over de streep te trekken, maar dat wordt geen sinecure. De Kerels kijken namelijk recordkampioen Anderlecht in de ogen. “Ik weet dat Anderlecht een goede ploeg is, maar in voetbal kan alles. Het blijft elf tegen elf. We moeten uitgaan van eigen sterkte. Ik geloof er alleszins in.”

De sympathieke verdediger kwam in juli over van het Spaanse Deportivo Alaves. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij KVK. “Ik voel me hier goed. De sfeer in het stadion is echt geweldig. Ik wil de fans bedanken voor hun steun.”

Custovic: “Enorm teleurgesteld”

KVK-trainer Adnan Custovic was eveneens aangeslagen op de persconferentie. “We zijn niet goed uit de startblokken geschoten. Ik had gevraagd om hoog druk te zetten, maar dat werd niet naar behoren uitgevoerd. De doelpunten vielen veel te gemakkelijk. In de tweede helft toonden we een ander gelaat, maar de 0-3 kwam er na een ongelukkige uitschuiver. Ik ben echt enorm teleurgesteld. We hebben nog veel werk voor de boeg.”

Lees ook: voetbal in Jupiler Pro League