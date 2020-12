Joakim Maehle neemt afscheid van Racing Genk: “Ik ben blij en droevig tegelijk”

“Ik ben blij en droevig vandaag”, zei Maehle. “Ik verlaat de club waar ik volwassen ben geworden. Ik was 19 toen ik hier in 2017 aankwam, naar Genk komen was de beste beslissing die ik genomen heb. Ik had nog maar een paar wedstrijden in het eerste elftal van Aalborg gespeeld. Ik wist zelfs nog niet wat mijn beste positie was. Als ik me vandaag klaar voel voor het volgende hoofdstuk in mijn carrière, dan is dat met dank aan Racing Genk. Ik ben kampioen geworden, ik heb Champions League gespeeld, ik ben international geworden. Mijn dankbaarheid voor Genk is groot, maar dit is het juiste moment om te vertrekken. Als je voelt dat alles een routine is geworden, als je voelt dat je eigenlijk alles aan 90% doet, dan moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging. De stap naar Atalanta is voor mij de juiste om mezelf te blijven ontwikkelen als speler en als mens.”