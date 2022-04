Joachim Vercouter (Dosko Beveren): “Mooie carrière afsluiten met een titel!”

“We hebben ons lot nu wel in eigen handen”, lacht de 34-jarige in Vichte wonende Joachim Vercouter. “We hebben een bonus van elf punten op Bissegem en met nog vier matchen te gaan, hebben we genoeg aan één zege om de titel binnen te rijven. Zaterdag om 18 uur staan we op het veld van Winkel Sport B aan de aftrap voor een niet te onderschatten uitwedstrijd. Bij winst kunnen we dan een stevig kampioenenfeestje bouwen want dan moeten we geen rekening meer houden met resultaat van RC Bissegem, dat zondag thuis tegen Mandel United B speelt. Focus dus op onze eerstvolgende match want uiteraard zouden we het liefst zo snel mogelijk die oppergaai naar beneden halen.”

Tim Langeraet

“Ik kan alvast terugblikken op een mooie carrière. Ik startte in het eerste elftal van VK Avelgem en daarna volgden leuke passages bij SK Oostnieuwkerke, FC Izegem, RC Harelbeke en SC Wielsbeke. In feite zou ik enkele jaren geleden al met het voetbal gestopt zijn maar mijn stiefbroer Tim Langeraet , die er trainer is, kon me overhalen om mijn carrière af te sluiten bij het gezellige Dosko Beveren. Het is nu mijn derde seizoen in het groen-witte outfit van Dosko. Vorig seizoen waren we met een puike 15 op 15 van wal gestoken maar werd de competitie door Covid helaas stopgezet. Ik wilde dus niet afhaken en besloot om er dit seizoen nog eens bij te nemen. Met succes want we zijn aan een fantastisch seizoen bezig. We zijn nu al achttien opeenvolgende matchen ongeslagen en hebben nu zestien achtereenvolgende zeges bij elkaar gespeeld. Zo’n reeks heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Vandaar dat de titel nu ook wenkt. Het succes van Dosko is simpel: de eigen jeugd krijgt volop speelkansen en wordt aangevuld door enkele ervaren spelers. Een ideaele mix dus! Na mijn titel met FC Izegem komt een tweede titel nu wel heel dichtbij. Een mooie carrière afsluiten met een titel, dat klinkt toch mooi!”