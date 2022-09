Joachim Van Damme gelooft in promotiekansen van de Leeuwen: “Ik heb de matchen vorig seizoen gezien, dit SK Beveren is meer complementair”

voetbal beker van BelgiëMet Joachim Van Damme haalde SK Beveren deze zomer een echte clubman terug naar de vertrouwde Freethiel. In de 31-jarige Van Damme vond het de aanjager die het vorig seizoen toch gemist heeft. De voormalige speler van KV Mechelen en Standard gelooft in de promotiekansen van de Leeuwen.

“We hebben de kwaliteiten om mee te doen, daar twijfel ik niet aan”, aldus Joachim Van Damme. “We hebben al vijf weken niet verloren, maar we moeten vooral efficiënter omspringen met onze kansen. Het belangrijkste is dat we die kansen creëren. Op een gegeven moment gaan die binnen, daar ben ik zeker van. Of we op training beter afwerken? Dat kan je niet vergelijken met een wedstrijd. Daar gaat alles sneller en heb je minder tijd om na te denken.”

Van Damme ziet ook vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen. “Ik ben en ik blijf supporter van Beveren, dus ik heb vorig jaar ook alle wedstrijden bekeken. Toen was het qua spelbeeld meer op en neer, nu merk ik dat we meer de baas zijn. De ploeg is nu meer complementair samengesteld. Voor de promotie zijn er nog geen uitgesproken kandidaten, maar ik denk dat Lierse samen met ons het meest stabiel is.”

Genoeg concurrentie

Centraal op het middenveld heeft coach Wim De Decker - als iedereen fit is - opties te over. “Met Louis Verstraete zijn we goed gestart, daarna heeft Everton Luiz hem goed vervangen. Nu is er ook nog Moses uit de MLS en Malick. Er is zeker concurrentie genoeg voor die posities", geeft Van Damme aan, die zelf nog steeds wat last ondervindt van de mediale band. “Dat probleem is nog niet van de baan, maar dat weet je als je daar blijft mee spelen. De afgelopen weken heb ik wel wat extra rust genomen, maar je kan niet elke week vier dagen niets doen en er dan staan in de match. Je hebt die trainingen nodig om fit te zijn en die kilometers te verteren.”

Met Everton Luiz kreeg hij een ervaren rot naast hem, al loopt de communicatie niet van een leien dakje. “Het is een heel ervaren speler, maar hij spreekt enkel Portugees. Ach, hij begrijpt het spelletje en heeft heel weinig communicatie nodig. Het is zeker geen mankement.”

SK Beveren maakt zich op voor de bekermatch in en tegen Visé van komend weekend. “Het is natuurlijk de bedoeling om door te gaan en een mooie affiche te loten, maar we mogen Visé zeker niet onderschatten.”

